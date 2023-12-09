Ксенія Мішина здивувала кардинально новим кольором волосся 11-річного сина

Українська акторка Ксенія Мішина з тих мам, які активно підтримують своїх дітей та їхні бажання.

Так, артистка показала, як її 11-річний син Платон кардинально змінив колір волосся. На сторінці в Instagram Мішина розмістила коротке відео, у якому в машині сидить разом з хлопчиком. Мама і син танцюють під хіт американського репера Емінема, а потім Ксенія показує Платона, який став платиновим блондином. Ба більше, хлопчик навіть проколов вухо. Насправді, чи це обманка, зіркова мама не уточнила:

"Коли тепер в тебе є свій власний Eminem", - підписала ролик з сином Мішина.

11-річний син Ксенії Мішиної кардинально змінив колір волосся

Своєю чергою, підписники сторінки акторки завалили Платона компліментами і зазначили, що йому дуже личить такий образ:

Це легально, бути таким гарним?

Це підпал! Як йому личить!

Який він класний

Нагадаємо, тим часом фанів не лишає у спокої особисте життя Ксенії Мішиної. Так, акторка дала привід для чуток, що в неї роман з ведучим Славою Дьоміним. Нещодавно знаменитості у компанії своїх дітей з'їздили за місто, де екстремально провели час.

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