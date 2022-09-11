Ксенія Мішина здивувала побаченням на Байковому кладовищі

Після розставання Ксенії Мішиної з Олександром Еллертом шанувальники акторки пильно стежать за змінами у її особистому житті. У своєму Instagram зірка збентежила фанів новиною про незвичайне побачення.

"Мне сьогодні запросили на побачення до київського крематорію та на Байкове кладовище. І що ви думаєте? Я погодилася", - повідомила Мішина.

Сторіз Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Як виявилося, акторка вирушила на дружню прогулянку зі своїм колегою, актором та дизайнером Федором Гурінцем.

"Він мене сюди відвів, зараз буде розповідати історію", - поділилася Мішина.

Сторіз Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Разом актори подивилися на Стіну пам'яті - унікальний монумент, розміром у 213 метрів, який був частково знищений радянською владою. Також Мішина та Гурінець навідалися до могил видатних українських письменників Василя Стуса, Олекси Тихого та інших.

Ще одною несподіванкою прогулянки став візит до крематорію, який також є частиною культурної спадщини столиці.

Сторіз Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Не обійшлося й без екстріму. Актор запросив зірку "Кріпосної" у підземелля під Зеленим театром.

Сторіз Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно один з фаворитів Ксенії Мішиної у шоу "Холостячка", блогер Андрій Рибак одружився.

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