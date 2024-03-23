Ксенія Мішина здивувала, в яку суму стане купити овочі та фрукти в Туреччині

Акторка з сином вирушила на місцевий базар і була приголомшена цінами.

Українська акторка Ксенія Мішина шокувала цінами на овочі на турецькому місцевому ринку.

Знаменитість вже тривалий час перебуває у Туреччині разом з сином Платоном на відпочинку. Так, вони приїхали на ринок, щоб купити всі необхідні овочі та фрукти. У своєму фотоблогу Ксенія зізналася, що була приємно вражена цінами на звичні продукти, які значно відрізнялися від українських.

Син Ксенії Мішиної / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Перчик – 15 лір (18 грн за 1 кг), там практично один до одного. Кабачки – 10 лір (12 грн) , помідори – 20 лір (24 грн) , горох – 30 лір (36 грн), полуничка – 60 лір (72 грн)", – розповіла Ксенія.

Ксенія Мішина показала ціни на продукти в Туреччині / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина показала ціни на продукти в Туреччині / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина показала ціни на продукти в Туреччині / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина показала ціни на продукти в Туреччині / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина показала ціни на продукти в Туреччині / Фото: instagram.com/misha.k.ua

До слова, після покупок Мішина вирішила підрахувати, скільки вона витратила загалом. Так, за словами акторки, за 700 грн на місцевому ринку Туреччини їй вдалося придбати низку продуктів:

"Витратила 700 грн і купила перчик, помідори, огірочки, смачну полуницю, редис, зелену цибулю, горох, хліб, оливки, авокадо, чурчхелу і горішки. Це все 700 грн", – поділилася знаменитість.

Ксенія Мішина показала ціни на продукти в Туреччині / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина вперше заявила, що більше не самотня й показала свого бойфренда у пікантній фотосесії.

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