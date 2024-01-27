Ксенія Мішина здивувала, як мала доплатити 60 тис грн за багаж, і хто їй допоміг вирішити питання

Українська акторка Ксенія Мішина після тривалої відпустки у теплих країнах поділилася деталями поїздки назад до України.

Акторка зі своїм сином їхала додому з пересадками, трьома різними літаками. На своїй сторінці в Instagram Мішина зазначила, що вже під час посадки на перший літак у них трапилася неприємна ситуація. Так, за надмірну вагу її валіз акторку попросили доплатити 60 тис грн. За словами Ксенії, всьому причина – різні правила вимірювання багажу різними авіакомпаніями.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Втім, знаменитість врятувала щаслива зустріч з незнайомкою, яка була місцевою мешканкою. Саме вона запропонувала Ксенії привезти свою валізу, щоб взяти її як ручну поклажу.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Поки я стояла очманівша біля реєстраційної стійки, не повірите, до мене підійшла жінка. Ми з нею познайомилися і вона сказала, що мені допоможе, що живе неподалік і зараз привезе свою валізу, щоб я її взяла як ручну поклажу. Бо у мого сина була вже ручна поклажа, валіза, а у мене була тільки сумочка. І ось таким чином ми вирішили цю проблему", - розповіла Мішина.

Надалі на зірку з сином чекали ще декілька виснажливих перельотів до 12 годин, але зрештою вони дісталися українських кордонів.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина шокувала, як в Таїланді потрапила в ДТП.

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