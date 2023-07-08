Ксенія Мішина зі сльозами на очах показала відео з мамою, яка живе в окупованому Криму

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками рідкісним відео, на якому постала разом зі своєю мамою.

На сторінці в Instagram артистка розмістила ролик, де не стримуючи сліз, міцно цілує та обіймає маму. Також у відео присутній й син зірки, 11-річний Платон, якого міцно зацілувала бабуся.

У дописі під постом Мішина зізналася, що для неї кожна зустріч з рідною людиною стала великою цінністю. Як відомо, мама Ксенії Мішиної живе в окупованому Криму. Жінка прилетіла до Туреччини, аби побачитися з донькою. Зустріч родичок відбулася вперше за 2,5 роки:

"Так моторошно відчувати, що ти вже не маленька дівчинка… Що батьки вже давно не поруч і ти вже сама вранці вариш собі кашу… Тепер кожна зустріч – велика цінність. Чи існує щось дорожче батьківських обіймів? Не дозволяйте нікому і нічому зруйнувати це. Ніколи і нізащо! Обійміть своїх батьків, якщо вони поруч. Подзвоніть, якщо далеко. Розкажіть як сильно любите, бо ви почались з їхньої любові", - закликала Мішина.

Нагадаємо, місяць тому Ксенія Мішина показала, як відсвяткувала 34-річчя у Туреччині в колі найближчих. Разом з артисткою в цей день були її мама, яку вона не бачила більше двох років, та 11-річний син Платон.

Читайте також: