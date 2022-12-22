Ксенія Мішина зі змученим виглядом поскаржилася на хворобу: "У такому стані мозок не працює"

Артистка назвала дві причини, чому може хворіти.

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася з прихильниками новиною про те, що захворіла.

В Instagram-stories знаменитість розповіла, що підозрювала, що підхопила коронавірус. Однак, тест показав негативний результат.

Мішина зазначила, що хворіє у двох випадках: або коли у її житті відбуваються трансформації, або ж коли вона надто перевтомлена і потребує негайного відпочинку.

"Так, друзі, я тут розхворілися, звісно, не на жарт. У такому стані мозок взагалі не працює. Я два дні просто амеба. Короче, у мене є дві причини, чому я у своєму житті хворію. Перша – це коли якась відбувається трансформація чи вихід на новий рівень. Це так завжди у людини. Друга – треба навпаки зупинитися, полежати, подумати, похворіти, зупинитися та піти далі", - поділилася Мішина.

Ксенія Мішина захворіла / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Однак, попри хворобу, акторка не падає духом та навіть з температурою примудрилася влаштувати танці у спідньому у ванній.

"А так я радію зараз. З температурою, але щаслива", - додала акторка.

Ксенія Мішина захворіла / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Читайте також: