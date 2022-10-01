Ксенія Мішина зізналася, чи залишилися її батьки в окупованому Криму

Акторка Ксенія Мішина народилася і виросла у місті Севастополі, який наразі окупаний Росією.
Після анексії Криму 2014 року багато друзів Ксенії Мішиної залишилися жити на півострові. Так само вчинили і батьки акторки.
Зірка серіалу "Кріпосна" зізналася, що у окупованому Севастополі її рідні намагаються "просто жити" та не втрачають надію, що у Криму знову буде українська влада. Як розповіла Ксенія в інтерв'ю "Гончарова Подкаст", вона дуже сумує за домом, а її син Платон мріє якнайшвидше знову побачити бабусю та приїхати до неї у гості.
"Це моя рідна земля, вона повинна бути українською. Я хочу нормально їздити до батьків, сісти в потяг чи в літак. Це наша українська земля", - сказала Мішина.
Не дивлячись на те, що у Росії активно працює пропаганда, за словами Мішиної, на її батьків і друзів ніхто не тиснув. Проте, деякі її знайомі все ж вимушені видаляти переписки із нею, бо соцмережі можуть перевірятися російськими спецслужбами.
До того ж, акторка зазначила, що зараз у Криму дуже багато молоді, яка підтримує Україну. На думку Ксенії, у людей можуть бути різні особисті причини, чому вони залишилися на окупованих територіях, тому вона нікого не засуджує.
Дуже велика частина молоді за Україну, але лишається там. У Криму багато українців, які з якихось суб'єктивних причин повинні бути там. Я знаю, що якщо буде референдум, то вони проголосують за Україну,
– заявила акторка.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина поділилася враженнями від несподіваного побачення на Байковому кладовищі.
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