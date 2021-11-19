Ксенія Мішина зізналася, чому у неї почалися панічні атаки: "Я просто не вірила"

Зірка лікувалася у психлікарні.

Українська акторка Ксенія Мішина й надалі продовжує розповідати фанам про тяжкий період в своєму житті.

Так, раніше артистка говорила, що її мучили панічні атаки. Також вона зізналась, як лікувалася від них. Цього разу зірка вирішила відверто розповісти, що стало причиною її панічних атак. Так, акторка говорить, що свого часу не вірила у власні сили.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

"Отже, причиною мого стану стало заперечення себе та своїх бажань. Точніше не заперечення, а придушення. Я просто не вірила чи не довіряла собі. Це був час, коли мені здавалося, що кожен знає, як мені краще, коли сила волі спить і всередині відсутні механізми, які надихають на зміни. Саме так і відбувається витіснення бажань, образ і власного "я" в засіки підсвідомості, а від цього і починаються панічні атаки та інші жахливі стани", - поділилася Мішина.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Акторка говорить, що завдяки лікуванню вона зрозуміла, що потрібно рішуче налаштовуватися. Так, Ксенія зрозуміла, що потрібно проявляти силу та завзятість. Саме тоді можна досягнути бажаного.

"Я пам'ятаю, як одного разу йшла від лікаря і перебирала свої думки та відчуття. Чим би я могла зайнятися тут, у рідному місті, і раптом мене просто пробило струмом: я не винна, я не повинна залишатися. Я можу спробувати! Ні, не так, я маю ризикнути, бо іншого шляху я не бачу", - пригадала Ксенія.

Ксенія Мішина / instagram.com/misha.k.ua

Так, саме тоді зірка переїхала до Києва і вирішила, що до свого рідно міста вже не повернеться. Вона почалася готуватися до вступу в університет імені Карпенка-Карого, а також навчалася на телеведучу. Так, саме тоді у Ксенії почався новий період у житті.

"Звичайно, я не скажу, що тоді я повністю позбулася всіх страхів і проблем, але я знайшла сміливість і віру. І ці два супутники супроводжують мене досі", - підсумувала артистка.

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