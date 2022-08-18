Ксенія Мішина зізналася, що хотіла б всиновити дитину: "Треба знайти гарного батька"

Українська акторка Ксенія Мішина поміркувала про всиновлення дитини.
Так, зірка серіалу "Кріпосна" та переможниця "Танців з зірками" розповіла, що думала про це та навіть вже поговорила зі своїм 10-річним сином Платоном.
Втім, спершу знаменитість хоче знайти хорошого чоловіка.
Про це вона написала в Instagram-stories, відповідаючи на запитання підписниці.
"Наскільки мені відомо, сім'я повинна бути повною. Тож для початку нам треба знайти гарного батька", – зазначила вона.
Нагадаємо, Ксенія Мішина з бантиками та сигаретою в руках показала фото з останнього дзвоника. Акторка зізналася, що колись курила.
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