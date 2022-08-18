Ксенія Мішина зізналася, що хотіла б всиновити дитину: "Треба знайти гарного батька"

Так, зірка серіалу "Кріпосна" та переможниця "Танців з зірками" розповіла, що думала про це та навіть вже поговорила зі своїм 10-річним сином Платоном.

Втім, спершу знаменитість хоче знайти хорошого чоловіка.

Про це вона написала в Instagram-stories, відповідаючи на запитання підписниці.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Наскільки мені відомо, сім'я повинна бути повною. Тож для початку нам треба знайти гарного батька", – зазначила вона.

Нагадаємо, Ксенія Мішина з бантиками та сигаретою в руках показала фото з останнього дзвоника. Акторка зізналася, що колись курила.

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