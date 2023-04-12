Ксенія Мішина зізналася, скільки витрачає на місяць і де бере гроші

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла, скільки грошей на місяць вона витрачає.

У програмі "Слава+" артистка зізналася, що наразі орендує квартиру, вартість якої обходиться їй у 20-25 тисяч гривень. Ксенія поділилася, що їй дуже пощастило з орендодавцями, які розуміють її фінансовий стан і йдуть на зустріч:

"У мене дуже класні орендодавці і вони на початку війни мені допомагали, я нічого не платила. Але потім, коли у мене з'явилася можливість… Ми домовилися. Я розумію, люди теж заробляють. Якщо є (гроші – прим.ред.), – я плачу. Якщо нема – я можу сказати і вони підуть мені на зустріч", - прокоментувала акторка.

Ксенія Мішина показала квартиру, яку орендує

Ксенія Мішина показала квартиру, яку орендує

Мішина додала, що в неї є своя квартира, яку вона придбала. Проте там треба робити ремонт, тому зараз вони з сином не можуть там жити. Артистка поділилася, за рахунок чого зараз живе.

Ксенія зазначила, що зараз у неї нема акторського заробітку. Втім, до війни у неї було багато проєктів, в тому числі й за кордоном, де вона заробила певну суму коштів, з якої живе нині.

Ксенія Мішина показала квартиру, яку орендує

Стосовно того, скільки грошей Мішиній треба на місяць, аби прожити, артистка нарахувала 80 тисяч гривень. З них 25 – оренда квартири, 20 тисяч – бензин, 10 тисяч – на їжу, плюс комуналка і дрібні витрати – ще 10.

"Поки що вистачає, поки що закриваю з тих грошей, які заробила на проєктах. У мене є якісь гроші, які заробила, які десь лежать. Але як далі буде – я не знаю. Я завжди була при роботі, а зараз такий період, коли її немає", - зазначила артистка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина пригадала, як до неї залицявся відомий російський актор. Артист не давав спокою Ксенії пів року.

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