Ксенія Мішина зняла майку та топлес пробіглася Карпатами

Артистка оригінально прорекламувала одяг.
Українська акторка Ксенія Мішина потішила прихильників пікантним контентом.
Так, знаменитість під час відпочинку у Карпах зробила доволі відверта відео. Ксенія пробіглася гірською вулицею. Однак перед цим акторка зняла з себе бежеву майку та постала на кадрах топлес. Акторка бігала лише у білих штанях та кросівках, а її довге волосся було розпущене.
Таке пікантне відео Ксенія зробила задля того, аби привернути увагу підписників. Знаменитість рекламувала один із брендів одягу.
Фани акторка були просто ошелешені такою сміливістю. Вони засипали Мішину компліментами, що та не посоромилася зробити такі пікантні кадри.
- Неочікувано, але прикольно! Ксеніє, так тримати! людей треба дивувати, а то всі такі прісні!
- Кожен, хто засуджує, порада: ідіть до психолога, у вас серйозні проблеми. Я тільки радію такій свободі тіла, нічого не видно окрім усмішки, що сяє
- Ксеніє, ви просто неймовірна, круті кадри
Нагадаємо, Ксенія Мішина провела вікенд із сином у горах. Акторка фотографувалася на тлі Карпат та показувала, як минає її відпочинок.
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