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Ксенія Мішина зняла майку та топлес пробіглася Карпатами

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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1064
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Ксенія Мішина зняла майку та топлес пробіглася Карпатами

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Артистка оригінально прорекламувала одяг.

Українська акторка Ксенія Мішина потішила прихильників пікантним контентом.

Так, знаменитість під час відпочинку у Карпах зробила доволі відверта відео. Ксенія пробіглася гірською вулицею. Однак перед цим акторка зняла з себе бежеву майку та постала на кадрах топлес. Акторка бігала лише у білих штанях та кросівках, а її довге волосся було розпущене.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Таке пікантне відео Ксенія зробила задля того, аби привернути увагу підписників. Знаменитість рекламувала один із брендів одягу.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фани акторка були просто ошелешені такою сміливістю. Вони засипали Мішину компліментами, що та не посоромилася зробити такі пікантні кадри.

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua
  • Неочікувано, але прикольно! Ксеніє, так тримати! людей треба дивувати, а то всі такі прісні!
  • Кожен, хто засуджує, порада: ідіть до психолога, у вас серйозні проблеми. Я тільки радію такій свободі тіла, нічого не видно окрім усмішки, що сяє
  • Ксеніє, ви просто неймовірна, круті кадри

Нагадаємо, Ксенія Мішина провела вікенд із сином у горах. Акторка фотографувалася на тлі Карпат та показувала, як минає її відпочинок.

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Дата публікації
Перегляди
1064
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