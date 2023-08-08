Ксенія Мішина зняла майку та топлес пробіглася Карпатами

Українська акторка Ксенія Мішина потішила прихильників пікантним контентом.

Так, знаменитість під час відпочинку у Карпах зробила доволі відверта відео. Ксенія пробіглася гірською вулицею. Однак перед цим акторка зняла з себе бежеву майку та постала на кадрах топлес. Акторка бігала лише у білих штанях та кросівках, а її довге волосся було розпущене.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Таке пікантне відео Ксенія зробила задля того, аби привернути увагу підписників. Знаменитість рекламувала один із брендів одягу.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Фани акторка були просто ошелешені такою сміливістю. Вони засипали Мішину компліментами, що та не посоромилася зробити такі пікантні кадри.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Неочікувано, але прикольно! Ксеніє, так тримати! людей треба дивувати, а то всі такі прісні!

Кожен, хто засуджує, порада: ідіть до психолога, у вас серйозні проблеми. Я тільки радію такій свободі тіла, нічого не видно окрім усмішки, що сяє

Ксеніє, ви просто неймовірна, круті кадри

Нагадаємо, Ксенія Мішина провела вікенд із сином у горах. Акторка фотографувалася на тлі Карпат та показувала, як минає її відпочинок.

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