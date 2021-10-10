Ксенія Собчак потрапила в аварію, внаслідок якої загинула людина – ЗМІ

Ксенія Собчак потрапила в аварію, внаслідок якої загинула людина – ЗМІ

Аварія сталася у Сочі.

Російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в ДТП у Росії.

Як пише Telegram-канал Mash, аварія сталася в Сочі ввечері 9 жовтня. За попередньою інформацією, в лобову зіткнулися авто Maybach із зіркою в салоні та Volkswagen. Пасажирка другого автомобіля померла на місці. Повідомляється, що сама Собчак в аварії не постраждала та полетіла з Сочі у той же вечір.

Також у Мережі опублікували відео з місця пригоди.

Наразі усі обставини дорожнього інциденту невідомі. Сама ж знаменитість також поки що не прокоментувала подію.

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