Ксенія Собчак потрапила в аварію, внаслідок якої загинула людина – ЗМІ

Аварія сталася у Сочі.
Російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в ДТП у Росії.
Як пише Telegram-канал Mash, аварія сталася в Сочі ввечері 9 жовтня. За попередньою інформацією, в лобову зіткнулися авто Maybach із зіркою в салоні та Volkswagen. Пасажирка другого автомобіля померла на місці. Повідомляється, що сама Собчак в аварії не постраждала та полетіла з Сочі у той же вечір.
Також у Мережі опублікували відео з місця пригоди.
Наразі усі обставини дорожнього інциденту невідомі. Сама ж знаменитість також поки що не прокоментувала подію.
Читайте також: