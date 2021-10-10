Ксенія Собчак прокоментувала смертельну ДТП, у яку потрапила: "Я в шоці"

Телеведуча отримала струс мозку.

Російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак прокоментувала смертельну ДТП, у яку потрапила минулого вечора.

У своєму Telegram-каналі "Кровавая барыня" знаменитість підтвердила, що була в машині Maybach. У неї численні травми і шок від того, що сталася.

"У мене струс мозку. У асистентки теж. Їхала з командою, після зіткнення знепритомніла, потім моя асистентка перевела мене до іншої машини", - розповіла вона.

Знаменитість також розповіла, що у момент зіткнення вона обговорювала робочі питання з колегами в Zoom.

"Машина не моя, як і водій. Я не підганяла водія, звичайно ж. Ніхто з нас не підганяв. Це було конкретне особисте рішення водія, це правда. Я в жаху і шоці від того, що загинули люди. Будемо зв'язуватися з рідними", - зауважила вона.

Ксенія додала, що їй пропонували госпіталізацію в Сочі, але вона дуже хотіла до сина додому, тому все ж полетіла.

Тим часом, стало відомо, що внаслідок ДТП загинула ще одна жінка. Вона померла у лікарні.

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