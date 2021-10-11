Ксенія Собчак спростувала повідомлення про загибель другої пасажирки в смертельній аварії

Чоловік другої пасажирки шаленіє від повідомлень про її смерть.

Російська телеведуча Ксенія Собчак спростувала повідомлення про загибель другої пасажирки, яка постраждала в ДТП в Сочі за участю автомобіля, в якому вона їхала.

Про це Собчак написала в своєму Telegram-каналі під назвою "Кривава бариня".

"Зараз розмовляли з чоловіком Оксани Садовник. Вона жива, слава богу, повідомлення про те, що вона друга загибла — брехня. Чоловік шаленіє від повідомлень про її смерті і просить перестати журналістів творити таке з його родиною. Станом — воно важке, у неї травма голови, легких, стегна, їй видалили селезінку", — йдеться в повідомленні.

Також продовжує пошук родичів загиблої в автоаварії жінки.

"З приводу дівчини, яка сказала, що вона подруга загиблої Катерини (друга пасажирка автомобіля — ред.), І ми нібито ігноруємо її прохання — ми не ігноруємо, ми шукаємо рідних Катерини і її дочки, і ми їх знайдемо. Подруга чомусь нам їх не дала, тому ми робимо це самостійно. З батьком Роберта (водій автомобіля — ред.) ми зв'язалися, він в лікарні, завтра буде якась конкретика", — додала вона.

Собчак запевнила, що всім постраждалим буде надана допомога.

"Ми допоможемо всім, тому що у нас з командою є така можливість. Допомогти людям в горі, мимовільними учасниками якого ми стали. Тому що ми — так уже сталося, залишилися живі", — резюмувала телеведуча.

Раніше повідомлялося, що аварія трапилася в Сочі увечері 9 жовтня. За попередньою інформацією, в лобову зіткнулися авто Maybach із зіркою в салоні і Volkswagen. Пасажирка другого автомобіля померла на місці. Сама Собчак полетіла з Сочі в той же вечір.

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