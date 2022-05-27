Ксенію Мішину обурила майстриня манікюру, яка відмовилася обслуговувати російськомовних: "Абсолютна тупість"

Українська акторка Ксенія Мішина підняла мовне питання у своєму фотоблогу.

Так, артистку обурила новина про те, що у Львові майстриня манікюру принципово відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів. Мішина вважає, це абсолютною тупістю, оскільки, на її думку, якщо людина говорить російською, це не означає що вона не патріот і не любить свою країну.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

"Якщо ти російськомовний українець – то ти тепер не українець? Я відчуваю злість і обурення до людей, які розділяють нас у такий час. Якщо в тебе за спиною половина життя російською, це не означає, що ти не гідний елементарної послуги! Абсолютна тупість і неповага до людей, зокрема, які захищають, люблять і воюють за Україну, маючи російськомовне минуле!" – написала Ксенія Мішина.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка зазначила, що мова дійсно важлива, оскільки це наша ідентичність, але, каже Ксенія, важливіше за інше свобода та повага. Мішина додала, що любов до країни вимірюється не мовою і навіть не паспортом, а "відданістю у серці та ставленням до своїх співгромадян".

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