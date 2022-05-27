Ксенію Мішину обурила майстриня манікюру, яка відмовилася обслуговувати російськомовних: "Абсолютна тупість"

Українська акторка Ксенія Мішина підняла мовне питання у своєму фотоблогу.
Так, артистку обурила новина про те, що у Львові майстриня манікюру принципово відмовилася обслуговувати російськомовних клієнтів. Мішина вважає, це абсолютною тупістю, оскільки, на її думку, якщо людина говорить російською, це не означає що вона не патріот і не любить свою країну.
"Якщо ти російськомовний українець – то ти тепер не українець? Я відчуваю злість і обурення до людей, які розділяють нас у такий час. Якщо в тебе за спиною половина життя російською, це не означає, що ти не гідний елементарної послуги! Абсолютна тупість і неповага до людей, зокрема, які захищають, люблять і воюють за Україну, маючи російськомовне минуле!" – написала Ксенія Мішина.
Акторка зазначила, що мова дійсно важлива, оскільки це наша ідентичність, але, каже Ксенія, важливіше за інше свобода та повага. Мішина додала, що любов до країни вимірюється не мовою і навіть не паспортом, а "відданістю у серці та ставленням до своїх співгромадян".
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