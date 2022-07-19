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Ксенію Мішину зрадила близька людина: "Деякі опускаються нижче плінтуса"

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Ксенію Мішину зрадила близька людина: "Деякі опускаються нижче плінтуса"

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина поділилася наболілим.

Знаменитість розповіла, що в неї видався невдалий тиждень. Зокрема, й через те, що її зрадила близька людина.

Як зізналась артистка, стрес, який зараз українці переживають, впливає на всіх по-різному. Деякі з ним не можуть впоратися, й показують свої найслабші сторони.

"Останній тиждень життя неначе перевіряє мене на міцність. А мені все хочеться запитати, може досить? Такий сильний стрес, який ми переживаємо зараз, на всіх відображається по-різному і, на жаль, деякі не проходять випробування. Вивертають назовні свої найслабші сторони і опускаються просто нижче плінтуса", - поділилася знаменитість.

Ксенію Мішину зрадила близька людина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенію Мішину зрадила близька людина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Знаменитість не стала розповідати, хто її образив. Утім, вона зазначила, що пройшла цей урок і зрозуміла, що не всі варті її довіри.

"У моєму житті вже траплялися зради. Раніше я думала, що це зі мною щось не так. Як же добре нарешті усвідомити, що іноді люди роблять, тому що це вони такі, а ти не маєш до цього жодного відношення. Що ж, добре, урок пройдено! Попри те, що все ще іноді боляче усвідомлювати, що довіра, яку ти даруєш комусь, чи то близький, чи то співробітник, чи друг – не для всіх однакова цінність", - додала акторка.

Ксенію Мішину зрадила близька людина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенію Мішину зрадила близька людина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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