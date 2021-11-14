Кучерява Анна Саліванчук у бікіні показала пишний бюст та стрункі ніжки

Зірка поїхала на відпочинок.

Відома українська акторка Анна Саліванчук вирушила в довгоочікувану відпустку.

Так, зірка полетіла до Єгипту. Там артистка ніжиться на теплому сонечку, милується краєвидами та насолоджується спекотними деньками. Серед іншого знаменитість публікує у своєму Instagram й доволі гарячий контент. Так, Анна показала фото, на якому вона позує в чорному бікіні. Зокрема зірка похизувалась пишним бюстом та стрункими ніжками.

Анна Саліванчук в Єгипті / instagram.com/salivanchuk.anna

До слова, акторка поїхала на відпочинок не сама, а з дітьми. На жаль, син Анни, Гліб, отруївся. Втім, зірка запевнила, що з хлопчиком все буде добре, і вони чудово відпочинуть.

"Звичайно, складно бути на морі з дітьми. Обов'язково хтось захворіє. Але ж у нас є аптечка з собою, тому нам не страшний сірий вовк. Намагаємося кайфувати, не дивлячись ні на що", - поділилась знаменитість.

Анна Саліванчук в Єгипті / instagram.com/salivanchuk.anna

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