Кучеряву Аліну Гросу в ліловій сукні з пір’ям порівняли з Пугачовою

Кучеряву Аліну Гросу в ліловій сукні з пір’ям порівняли з Пугачовою

Артистка показала, як видавала заміж свою подругу.

Українська співачка Аліна Гросу поділилася зі своїми шанувальниками радісною новиною.

Артистка видала свою подругу заміж. На весіллі Аліна була подругою нареченої, а її коханий, російський актор Роман Полянський - свідком.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

"Будьте щасливі, наші янголята. Нехай сімейне життя подарує вам виключно позитивні моменти, нехай панує любов, мир, радість, натхнення, успіх і нехай звучить дитячий сміх. Якщо разом - то вже назавжди", - побажала молодятам зірка.

Аліна гросу на весіллі у подруги / instagram.com/alina_grosu

До речі, для святкової події артистка вирішила заморочитися зі своїм луком. Вона самостійно придумала дизайн своєї сукні, на якій красувалися блискучі камінчики та пір'я.

Аліна Гросу в ліловій сукні / instagram.com/alina_grosu

Проте, шанувальники не надто оцінили її образ. Вони порівняли її з Аллою Пугачовою:

Алла Пугачова!

Артистка кабаре, а не подруга нареченої!

Дивно якось, ти ж подруга молодої, а не старої!

Дзадза Наполі!

Нагадаємо, нещодавно Антон Савлєпов та Ірина Горбачова поділилися подробицями таємного весілля. Виявляється, Антон освідчувався Ірині двічі.

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