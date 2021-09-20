Кучеряву Аліну Гросу в ліловій сукні з пір’ям порівняли з Пугачовою

Артистка показала, як видавала заміж свою подругу.
Українська співачка Аліна Гросу поділилася зі своїми шанувальниками радісною новиною.
Артистка видала свою подругу заміж. На весіллі Аліна була подругою нареченої, а її коханий, російський актор Роман Полянський - свідком.
"Будьте щасливі, наші янголята. Нехай сімейне життя подарує вам виключно позитивні моменти, нехай панує любов, мир, радість, натхнення, успіх і нехай звучить дитячий сміх. Якщо разом - то вже назавжди", - побажала молодятам зірка.
До речі, для святкової події артистка вирішила заморочитися зі своїм луком. Вона самостійно придумала дизайн своєї сукні, на якій красувалися блискучі камінчики та пір'я.
Проте, шанувальники не надто оцінили її образ. Вони порівняли її з Аллою Пугачовою:
- Алла Пугачова!
- Артистка кабаре, а не подруга нареченої!
- Дивно якось, ти ж подруга молодої, а не старої!
- Дзадза Наполі!
Нагадаємо, нещодавно Антон Савлєпов та Ірина Горбачова поділилися подробицями таємного весілля. Виявляється, Антон освідчувався Ірині двічі.