Куди поділася Ассія Ахат: де наразі перебуває відома скрипалька і чим займається

Артистка переїхала до Америки, де сидить у журі престижної премії.
Відома українська співачка Ассія Ахат наразі перебуває в Америці, йдеться у програмі ЖВЛ.
У США артистка пише нові композиції, гуляє Нью-Йорком. А ще - обирає переможців премії "Греммі":
"Це велика відповідальність. Я знаю, що таке бути артистом і дуже залежати від журі. Я слухаю дуже уважно, моя совість чиста. Для мене дуже важливі професіоналізм і стильність в музиці", - розповідала Ахат.
Суддею "Греммі" Ахат є третій рік поспіль. До складу журі потрапила 2021 року. Щоб отримати таку почесну місію, вона спочатку здобула визнання своєї авторської музики, а далі чинні судді дали свої рекомендації. Таким чином, вона стала першою українкою у суддівській команді "Греммі". Першою, але віднині не єдиною. Адже цього року до премії також долучилася співачка Тіна Кароль.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, куди зникла українська акторка Катерина Тишкевич. Артистка зникла з інформаційного простору та майже не виходить на зв'язок з прихильниками.
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