Куди поділася Ассія Ахат: де наразі перебуває відома скрипалька і чим займається

Відома українська співачка Ассія Ахат наразі перебуває в Америці, йдеться у програмі ЖВЛ.

У США артистка пише нові композиції, гуляє Нью-Йорком. А ще - обирає переможців премії "Греммі":

"Це велика відповідальність. Я знаю, що таке бути артистом і дуже залежати від журі. Я слухаю дуже уважно, моя совість чиста. Для мене дуже важливі професіоналізм і стильність в музиці", - розповідала Ахат.

Ассія Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

Суддею "Греммі" Ахат є третій рік поспіль. До складу журі потрапила 2021 року. Щоб отримати таку почесну місію, вона спочатку здобула визнання своєї авторської музики, а далі чинні судді дали свої рекомендації. Таким чином, вона стала першою українкою у суддівській команді "Греммі". Першою, але віднині не єдиною. Адже цього року до премії також долучилася співачка Тіна Кароль.

Ассія Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

Нагадаємо, раніше ми писали про те, куди зникла українська акторка Катерина Тишкевич. Артистка зникла з інформаційного простору та майже не виходить на зв'язок з прихильниками.

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