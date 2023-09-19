Куди зник Андрій Доманський: стало відомо, де перебуває скандальний ведучий

З початком повномасштабної війни відомий український ведучий Андрій Доманський несподівано зник з інфопростору.

До 24 лютого 2022 року шоумен встиг здобути скандальну славу, адже активно просував "рускій мір" на одному з телеканалів. Проте після повномасштабного вторгнення Доманський несподівано "перевзувся" та записав звернення на підтримку України.

Натомість після цього ведучий видалив свої соцмережі та припинив з'являтися на телебаченні. Про мовчазну позицію Доманського висловився шоумен Слава Дьомін. За словами їхніх спільних знайомих, скандальний ведучий поїхав з України за кордон.

Оселився Доманський, до речі, не в Росії, як думали в Мережі, а обрав одну з країн Балтії - Естонію, Латвію чи Литву. Він законно перетнув кордон, адже має п'ятеро дітей, троє з яких неповнолітні.

Андрій Доманський з доньками / Фото: instagram.com/andreydomanskyi

"Андрій зник з інформаційного простору після початку повномасштабного вторгнення. Жодної інформації про нього абсолютно ніде немає. Я навіть написав йому пропозицію зробити інтерв'ю, але він прочитав повідомлення і нічого не відповів. Але наші спільні знайомі мені розповіли, що, за їхніми даними, Андрій давно виїхав із країни", - розповів Дьомін.

Тим часом уважні користувачі помітили, що третя дружина Доманського досі перебуває в Україні. Принаймні такий висновок можна зробити з її соцмереж. На закритій сторінці Марини Доманської в Instagram стоїть позначка "Київ", а також видніється прапор України біля імені.

Нагадаємо, що до початку повномасштабної війни Доманський оскандалився своєю участю ву концертах на підтримку "братських народів". На одному з концертів до Дня перемоги ведучий на тлі радянської символіки розповідав про те, що вулиці в Києві називають на честь "фашистських злочинців".

"Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий.

Також 2021 року Доманського запросили ведучим на "Слов'янський базар" у Білорусі. Однак через велику кількість хейту в Мережі він заявив, що відмовляється від участі.

Андрій Доманський / Фото: instagram.com/andreydomanskyi

Раніше Лідія Таран показала підрослу доньку від Доманського та розповіла про її навчання у Франції.

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