Куди зник Борис Апрєль: зміна статі, гучні скандали з Могилевською та незаконна втеча з України

У минулому Борис Апрєль, а нині співачка Zi Faamelu пройшла довгий шлях трансформацій.

Вокальна кар'єра артистки почалася далекого 2008 року, коли вона взяла участь у "Фабриці зірок-2". Щоправда, Zi Faamelu тоді була чоловіком і виступала під псевдонімом Борис Апрєль. Кар'єра у 17 річного хлопця розвивалася стрімко.

Борис Апрєль / Фото: соцмережі

Борис став улюбленцем публіки завдяки своїй яскравій поведінці та зовнішності. Тим часом судді оцінили харизму та епатаж Апрєля.

Після завершення шоу Борис прокинувся справжньою знаменитістю. Він давав сольні концерти, чимало відомих видань публікували з ним інтерв'ю, записував дуетні пісні з відомими виконавцями, брав участь у популярних шоу та випускав нові пісні власного авторства. Паралельно Апрєль отримував і музичні нагороди.

Згодом Апрєль став учасником проєкту "Фабрика зірок. Суперфінал". Але тут у музиканта почалися проблеми. За словами Бориса, з нього глузували учасники, ведучі та інші особи, які б мали навпаки його захищати. Єдине, що у той момент рятувало артиста – це його армія прихильників, яка невпинно росла. Після вибуття з шоу Борис потрапив до лікарні, де у нього діагностували "нервову анорексію". Коли музикант повернувся до публіки, то вже не був схожим на себе: обстриг довге біляве волосся та перефарбував його. Відтоді популярність артиста почала поступово згасати. Він здебільшого їздив давати концерти за кордоном.

Борис Апрєль

Гучно нагадав Борис Апрєль про себе 2014 року. У своє 24-річчя музикант здійснив камінгаут. Артист пояснив, що насправді він трансгендерна дівчина. Співачка назвалася іменем Ейпріл. Щоправда, операції зі зміни статі вона не робила.

Ейпріл / Фото: vk.com/misto_lviv

Відтоді про Ейпріл тривалий час не було нічого чути. Лише 2018 року після затишшя виконавиця гучно повернулася на сцену, потужно виступивши на "Голосі країни". Утім на проєкті Ейпріл вже представилася як Зіанджа.

Після участі у "Голосі країни" артистка знову зникла. На публіці Зіанджа з'явилася 2019 року з новим іміджем, а 2020 співачка змінила псевдонім на Zi Faamelu.

Zi Faamelu / Фото: instagram.com/zifaamelu

Щоправда, відтоді ім'я артистки почало згадуватися лише у скандалах. Виконавиця наприкінці 2022 року шокувала скандальними зізнаннями. Вона розповіла, як над нею на "Фабриці зірок" знущався співак Макс Барських: називав педиком та навіть облив гарячим чаєм. Ба більше, за її словами, співак нібито з кліпмейкером Аланом Бадоєвим зіпсував їй кар'єру, бо вони вважали ексБориса Апрєля загрозою та конкурентом.

Відверті зізнання Zi Faamelu торкнулися й її експродюсерки Наталії Могилевської. За словами артистки, нібито вона дала згоду, аби Барських та Бадоєв "позбулися її". Також Zi Faamelu розповіла, як експродюсерка возила її до психіатра, аби змінити сексуальну орієнтацію. За словами співачки, Могилевській з психіатром навіть вдалося це зробити, адже вона дійсно повірила, що хвора. Саме тому ексБорис Апрєль 2010 року обрізав своє довге волосся та перефарбував його, аби бути схожим на чоловіка-гетеросексуала. Zi Faamelu заявила, що експродюсерка не розуміла її та ображала.

Наталія Могилевська та Zi Faamelu / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська прокоментувала тоді скандальні заяви експідопічної. Продюсерка сказала, що в Бориса Апрєля не склалася музична кар'єра, от він і шукає винних. Могилевська також додала, що співак завжди був емоційною людиною, тож багато чого йому могло просто здатися, а щось він міг і вигадати.

Zi Faamelu і Наталія Могилевська

Також Zi Faamelu потрапила у скандал на початку повномасштабної війни. Артистка за документами чоловік призовного віку. Тож у виконавиці виникли проблеми з перетином кордону. Співачку не випускали з країни, тож вона покинула Україну незаконно. Zi Faamelu перепливла Дунай та потрапила до Румунії. Артистка говорила, що ледь не втонула.

Zi Faamelu / Фото: instagram.com/zifaamelu

Наразі виконавиця перебуває у Німеччині, де вона отримала статус біженки. Про співачку майже немає жодних новин. Артистка рідко ділиться світлинами у соцмережах та майже нічого не розповідає про своє життя за кордоном.

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