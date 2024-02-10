Куди зник Дзідзьо: рідко виходить на зв’язок і з’явився в США

Артист зосередився на допомозі армії та благодійних концертах.
Український співак Михайло Хома, відомий під псевдонімом Дзідзьо не так часто дає про себе знати, як би того хотіли його прихильники.
З початком повномасштабної війни виконавець змінив свій веселий образ на стриманий та глибокий. Артист зосередився на благодійних виступах та активно допомагає нашій армії.
Подекуди Дзідзьо випускає спільні композиції з Олександром Пономарьовим. А декілька місяців тому заспівав дуетом з 10-річною незрячою волонтеркою зі Львівщини Анною-Марією.
Днями ж Дзідзьо взяв участь благодійних заходах у США на підтримку України, про що виконавець розповів у Instagram. І там він теж виступив з 10-річною Анною-Марією:
"2 лютого на молитовному сніданку у Вашингтоні мав честь виступати з промовою перед українцями та конгресменами Америки, які впливають на таку важливу сьогодні допомогу для нашої України. Я виконав для них премʼєру пісні "Колискова для Героя", яку присвятив матерям, які втратили синів, жінкам, які втратили чоловіків, дітям, які втратили батьків. В очах присутніх побачив сльози і розуміння величезного болю України. Цього ж дня на Гала-Вечері представив публіці нашу надзвичайну Анну-Марію, історія якої не залишила байдужим нікого", - розповів артист.
Також Дзідзьо в рамках своєї поїздки до США побував у Філадельфії, а потім - в Сакраменто, де відбувались благодійні вечори на підтримку України. Зали були переповнені і радо зустріли українського виконавця.
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