Куди зник Дзідзьо: рідко виходить на зв’язок і з’явився в США

Український співак Михайло Хома, відомий під псевдонімом Дзідзьо не так часто дає про себе знати, як би того хотіли його прихильники.

З початком повномасштабної війни виконавець змінив свій веселий образ на стриманий та глибокий. Артист зосередився на благодійних виступах та активно допомагає нашій армії.

Подекуди Дзідзьо випускає спільні композиції з Олександром Пономарьовим. А декілька місяців тому заспівав дуетом з 10-річною незрячою волонтеркою зі Львівщини Анною-Марією.

Дзідзьо та Олександр Пономарьов / Фото: instagram.com/dzidzio

Днями ж Дзідзьо взяв участь благодійних заходах у США на підтримку України, про що виконавець розповів у Instagram. І там він теж виступив з 10-річною Анною-Марією:

"2 лютого на молитовному сніданку у Вашингтоні мав честь виступати з промовою перед українцями та конгресменами Америки, які впливають на таку важливу сьогодні допомогу для нашої України. Я виконав для них премʼєру пісні "Колискова для Героя", яку присвятив матерям, які втратили синів, жінкам, які втратили чоловіків, дітям, які втратили батьків. В очах присутніх побачив сльози і розуміння величезного болю України. Цього ж дня на Гала-Вечері представив публіці нашу надзвичайну Анну-Марію, історія якої не залишила байдужим нікого", - розповів артист.

Дзідзьо та Анна-Марія, виступ у США / Фото: instagram.com/dzidzio

Також Дзідзьо в рамках своєї поїздки до США побував у Філадельфії, а потім - в Сакраменто, де відбувались благодійні вечори на підтримку України. Зали були переповнені і радо зустріли українського виконавця.

Дзідзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

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