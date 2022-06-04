Куди зник Олег Винник: проблеми зі здоров'ям, поганий вигляд та декілька дописів про війну

Український співак Олег Винник вже понад місяць, як зник з радарів своїх фанатів.

Все більше юзерів цікавляться, куди ж подівся їхній кумир. Адже виконавець не каже, де він зараз перебуває і чим займається. І схоже, на відміну від своїх зіркових колег, зірка не пішов до тероборони, на фронт або волонтерити. Також Винника не помічали на благодійних концертах за кордоном.

Крім того, знаменитість рідко публікує дописи в Instagram. До слова, на його сторінку підписано майже мільйон користувачів, серед яких багато росіян, що є потужним майданчиком для інформаційної війни. Втім, останній допис в його фотоблогу датується 24 квітня. Тоді Олег привітав фанатів з Великоднем. Не публікує нічого артист і в сторіз.

До цього Винник розмістив п’ять дописів про війну Росії проти України. Так, співак записав лише один ролик зі своєю участю. У відео він гнівно звернувся до росіян, білорусів та матерів російських і білоруських солдатів.

У коментарях юзери зазначили, що на відео артист має дещо кепський вигляд: "Блін, я його навіть не впізнала", "З вами все гаразд???", "Олега не впізнати".

Зауважимо, наприкінці минулого року в Олега Винника сталися проблеми зі здоров'ям. Артист навіть скасував декілька концертів.

Тепер фани пишуть в коментарях, що їхній кумир має серйозні проблеми зі здоров’ям. Відповідь на це питання вони пішли шукати на сторінці беквокалістки Олега – Таюне – в Instagram.

Таюне / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Так, у коментарях прихильники творчого тандему вимагають дати їм відповідь щодо цих чуток, місця їхнього перебування та позиції. До слова, Таюне за 101 день повномасштабної війни не написала жодного слова про це у фотоблогу.

Те, що Олег Анатолійович захворів і перебуває у тяжкому стані, правда? Дайте відповідь, будь ласка.

Так хочеться, щоб у вас все було гаразд

Чому мовчите про війну в Україні? Чи Україна для вас лише, як платформа для заробітку грошей? А Олег куди зник? Де сховався від війни? "Цікава" ви парочка. Сподіваюсь, ви більше не повернетесь на українську сцену!

Сидять у Німеччині, боки відлежують

Не змогли не згадати про колегу і ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова. Так, у програмі "Взрослые девочки" виконавиця розповідала, що перед війною залишилася практично без грошей, оскільки все вклала у ремонт та творчість. Зокрема, дорого їй обійшовся кліп на спільний трек з Винником "Длинноногое счастье".

Оля Полякова та Олег Винник / Фото: "Світське життя"

"Ми тільки-но з Винником записали дует і зняли неймовірно дорогий кліп, який мав вийти 8 березня. Звичайно ж, він не вийшов, і навряд чи, напевно, вийде взагалі", - поділилася Полякова.

У відповідь Маша сказала: "Та й Винника ніде не чути". Оля погодилася, але на цьому закрили тему зникнення співака з радарів.

Поки низка запитань про діяльність Олега Винника від 24 лютого залишаються без відповіді. Втім, фанати сподіваються, що з їхнім кумиром все гаразд.

Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, Фагот розповів про заруби з братом з Харкова, який є прихильником "русского міра". Родичі досі сваряться.

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