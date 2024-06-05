Куди зник соліст "The ВЙО" Мирослав Кувалдін: де зараз перебуває співак і чим займається

Український музикант, лідер гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін розповів, куди зник зі сцени.

Так, після початку повномасштабного вторгнення артист призупинив свої творчі проєкти й приєднався до лав ЗСУ. Зокрема, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Мирослав зазначив, що спочатку воював у рахівському батальйоні ТРО. Втім, згодом співак Коля Сєрга запропонував йому перейти до складу "Культурного десанту" й психологічно допомагати військовим на фронті виступами. На таку пропозицію соліст "The ВЙО" радо погодився, чим тепер і займається.

Мирослав Кувалдін. Фото: Facebook Мирослава Кувалдіна

"Почалася війна і я потрапив в рахівський батальйон ТРО, взяв позивний "Джонич". Вступив у 101 бригаду 69-го батальйону. Я там служив у групі персоналу до 1 травня 2023 року, 15 місяців. Потім мене набрав Коля Сєрга, розказав про "Культурний десант" і сказав, що мене ніхто не чує, не бачить і я можу бути більш корисним. Я приїхав подивився, як це все працює й зрозумів, що буде більше користі тут. І перевівся у 59-ту бригаду. Наші зустрічі відбуваються вздовж лінії зіткнення. Але ми знаходимося у захисних речах, але з обстрілами ти ніколи не можеш вгадати. Це дуже кропітка робота з емоційним станом військових, але необхідна", - поділився співак.

Коля Сєрга та Мирослав Кувалдін

Нагадаємо, нещодавно співачка Євгенія Власова також назвала причину, чому зникла на 10 років і не давала жодних концертів.

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