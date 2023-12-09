Куди зник зірка серіалу "Леся+Рома" Дмитро Лаленков: був заручником російських наративів і змінив позицію

Відомий український актор, зірка серіалу "Леся+Рома" Дмитро Лаленков свого часу був дуже популярним.

Проте після виходу останньої серії "Лесі+ Роми" 2008 року практично зник з телеекранів. Як розповіла колега Лаленкова, яка зіграла Лесю, акторка Ірма Вітовська, артист став заручником російських наративів.

"Діма вже не має на сьогодні такого голосу, який би впливав на якусь річ. Він є безпечним з точки зору з його ще не відкриттям сторінки історії церкви. Решта – він відкрив. Я знаю, яким Діма був на початку. Він мови не знав, для нього історія України, - це було… Він був заручником всіх наративів Росії. Він решта сам пройшов, він став на нашу позицію. Він дуже допомагає, він знає, він відкрив історію. Ще це залишилось йому відкрити, так дайте йому це самому. Для мене небезпечними є депутати, які абсолютно наративами російськими, для мене абсолютно ці корупційні схеми", - сказала Вітовська в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Дмитро Лаленков і Ірма Вітовська в серіалі "Леся+Рома"

Дмитро Лаленков, який родом з Луганська, активно знімався як в українських, так і в російських серіалах. Після 2014 року пропозиції стали надходити до актора все менше.

"Я впевнений, що мої дружні та робочі зв'язки миттєво відновилися б, якби сталося потепління між країнами. Зараз я, на жаль, зі зрозумілих причин маю відмовлятися від пропозицій. Тому що в нас суспільство таке скуйовджене все і постійно шукає ворогів, і ніяк не знайде, кого б з'їсти", - говорив тоді в інтерв'ю артист.

Дмитро Лаленков

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ до України Лаленков у соцмережі розмістив фото українського та російського прапорів, під яким написав, що "війна зараз точно нікому не потрібна". Та 24 лютого 2022 року актор цей пост видалив і почав активно підтримувати Україну та виступати проти росіян.

Дмитро Лаленков / Фото: instagram.com/lalenkovdmitrii

Зокрема, у соцмережах Лаленков писав про окупований російськими окупантами Донбас:

"Це моя батьківщина сьогодні... Кожна тварина, що ступила на нашу землю, кожен нелюд, з усмішкою випустив снаряд по нашій батьківщині, що страждає... Дочекається свого страшного, неймовірного кінця.... І зникне з моторошним криком страху і болю! Привілля стояло 300 років! І воно простоїть ще стільки, а гидота посміла образити це працьовите, з добрим і відкритим серцем місто, і його мешканців, безславно зникне в порожнечі безвихідних диких страждань", - писав у січні цього року в Instagram Лаленков.

Дмитро Лаленков / Фото: instagram.com/lalenkovdmitrii

До речі, в одному з інтерв'ю колега Лаленкова Ірма Вітовська також розповідала, що знає про те, як на початку повномасштабного вторгнення Лаленков допомагав на сході України.

Дмитро Лаленков

Дмитро Лаленков

Наразі відомо, що Дмитро Лаленков перебуває в Україні. На аватарах у своїх соцмережах він розмістив прапор України.

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