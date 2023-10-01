Куди зникла Катерина Тишкевич: яка хвороба мучить акторку, як минає лікування та де вона перебуває

Акторка зникла з інформаційного простору та майже не виходить на зв'язок з прихильниками.

Минулого року відома українська акторка Катерина Тишкевич вперше відверто поділилася з фанами, що страждає від сильного головного болю, причину якого не можуть встановити лікарі.

Знаменитість розповідала про свій стан, самопочуття та як минає лікування. Однак наприкінці 2022 року артистка зникла з соцмереж. Чоловік акторки Валентин Томусяк теж не давав жодних коментарів на цю тему.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, куди зникла Катерина Тишкевич, де вона зараз перебуває та чи минули її головні болі.

Тяжка хвороба Катерини Тишкевич

Про хворобу знаменитості стало відомо влітку 2022 року. Катерина багато років страждає від сильного головного болю, який не вщухає. Минулого року хвороба почала прогресувати. Тишкевич припинила вставати з ліжка.

Катерина Тишкевич

Знаменитість ділилася, що головний біль настільки нестерпний, що вона не може ані відкрити очей, ані розмовляти. Катерині доводилося щодня пили близько 17 пігулок, щоправда, вони негативно впливати на організм. З початку повномасштабної війни ліки припинили діяти.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

В Україні акторка випробувала всі можливі методи лікування. Утім лікарі не могли поставити остаточний діагноз.

Лікування акторки

Головні болі були настільки сильними, що Катерині було необхідне термінове лікування. Так як в Україні артистці не могли допомогти, вона прийняла рішення їхати за кордон. Знаменитості допомогли зібрати кошти на лікування, адже через повномасштабну війну Тишкевич втратила роботу.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Спочатку Катерина мала їхати до Німеччини. Однак їй порадили діагностичний центр у Данії. Щоправда, виникла проблема. Лікарі не могли одразу прийняти акторку, а часу на очікування вона не мала.

Знаменитості порадили поїхати на захід України, що вона й зробила. Там артистка проходила різні процедури оздоровлення, медитувала та дихала чистим гірським повітрям. Врешті, це допомогло. Стан Катерини трішки поліпшився.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Згодом вже в Києві Тишкевич розпочала нове лікування. Також акторка уникала стресу та працювала з психологом.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Зникнення Катерини Тишкевич

Акторка взимку 2022 року виїхала до іншої країни. Знаменитість вирушила на Балі, аби відволіктися та полікувати нерви. Кошти на поїздку Катерина отримала завдяки тому, що вони з чоловіком Валентином Томусяком здали в оренду будинок. Тим часом коханий артистки залишився в Україні та жив у квартирі.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Однак майже одразу після виїзду за кордон Катерина зникла з інформаційного простору. Прихильники знаменитості хвилювалися і засипали її чоловіка запитаннями, куди ж поділилася акторка.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Весь цей час Катерина перебувала на Балі. Офіційну сторінку акторки в Instagram заблокували через те, що вона публікувала новини про війну. Іншу сторінку Тишкевич тривалий час не створювала. Як зізналась знаменитість, в неї не було сил на це, адже головний біль забирав геть всю енергію.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

На Балі артистка вчилася приймати свій стан, почала відмовлятися від токсичних пігулок, а також багато медитувала.

Де зараз Катерина Тишкевич та чи відступила її хвороба

Наразі акторка вже повернулася з Балі до України. Знаменитість не веде активно соцмережі. Катерина зізнавалась, що головні болі не відступили. Однак вона не втрачає надії та сподівається, що настане день, коли вона прокинеться та не відчуватиме жодного дискомфорту.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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