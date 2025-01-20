Куди зникла Klavdia Petrivna: у Мережі артистку "помітили" на інавгурації Дональда Трампа

Українці жартома порівняли образ Меланії Трамп на інавгурації зі сценічним образом Klavdia Petrivna.
Сьогодні, 20 січня, Дональд Трамп офіційно заступив на посаду 47-го президента Сполучених Штатів.
Так, новобраний президент США разом з дружиною Меланією Трамп прибули до будівлі Капітолія, щоб на офіційній церемонії скласти присягу. Для публічного виходу у Вашингтоні Дональд Трамп обрав офіційно-діловий костюм і краватку. А ось образ першої леді Меланії Трамп у Мережі викликав доволі неоднозначні реакції. Він складався з пальта, блузки, спідниці та капелюха. До слова, декому таке стримане вбрання видалося ефектним і доречним, а решта ж взялася його трактувати по-своєму.
Зокрема, популярна співачка Klavdia Petrivna, яка відома всім своїми фірмовими капелюхами на сцені, образ дружини Трампа порівняла з власним. У своєму фотоблогу артистка опублікувала гумористичний ролик, де показала фрагмент з інавгурації. На кадрах Меланія у капелюсі, який майже закриває її обличчя, з чоловіком-президентом крокує на церемонію. До відео українська співачка додала свій хіт "Імператори" та пожартувала, що тепер усім стало відомо, куди ж вона на тривалий час зникла зі сцени.
"Перепрошую, що зникла, були справи", - з гумором підписала ролик Klavdia Petrivna.
До речі, у коментарях українці одразу взялися ще більше розкручувати жарт:
- Ось де Клавдія! Чудово, просуває інтереси України на американській передовій
- Президентське життя воно таке
- Ми так і думали
- Інтелігенція мусить відповідати стандартам
Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар з 10-річною донькою від Стоянова зняла смішне відео про свій вік. Знаменитість наочно продемонструвала, як швидко для неї минають роки.
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