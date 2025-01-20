Куди зникла Klavdia Petrivna: у Мережі артистку "помітили" на інавгурації Дональда Трампа

Сьогодні, 20 січня, Дональд Трамп офіційно заступив на посаду 47-го президента Сполучених Штатів.

Так, новобраний президент США разом з дружиною Меланією Трамп прибули до будівлі Капітолія, щоб на офіційній церемонії скласти присягу. Для публічного виходу у Вашингтоні Дональд Трамп обрав офіційно-діловий костюм і краватку. А ось образ першої леді Меланії Трамп у Мережі викликав доволі неоднозначні реакції. Він складався з пальта, блузки, спідниці та капелюха. До слова, декому таке стримане вбрання видалося ефектним і доречним, а решта ж взялася його трактувати по-своєму.

Меланія і Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Зокрема, популярна співачка Klavdia Petrivna, яка відома всім своїми фірмовими капелюхами на сцені, образ дружини Трампа порівняла з власним. У своєму фотоблогу артистка опублікувала гумористичний ролик, де показала фрагмент з інавгурації. На кадрах Меланія у капелюсі, який майже закриває її обличчя, з чоловіком-президентом крокує на церемонію. До відео українська співачка додала свій хіт "Імператори" та пожартувала, що тепер усім стало відомо, куди ж вона на тривалий час зникла зі сцени.

Klavdia Petrivna насмішила своєю "появою" на інавгурації Дональда Трампа

"Перепрошую, що зникла, були справи", - з гумором підписала ролик Klavdia Petrivna.

До речі, у коментарях українці одразу взялися ще більше розкручувати жарт:

Ось де Клавдія! Чудово, просуває інтереси України на американській передовій

Президентське життя воно таке

Ми так і думали

Інтелігенція мусить відповідати стандартам

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар з 10-річною донькою від Стоянова зняла смішне відео про свій вік. Знаменитість наочно продемонструвала, як швидко для неї минають роки.

Читайте також: