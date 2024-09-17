Куди зникла Марія Яремчук: чому не дає концерти, "роман" з Пономарьовим та народження первістка

Пропонуємо дізнатися, що відбувається в особистому житті співачки та чому вона зникла.

Українська співачка Марія Яремчук яскраво засяяла на сцені у 2010-х роках.

Артистка випустила декілька хітів, взяла участь у "Євробаченні", посівши шосте місце, та активно розвивала співочу кар'єру. Утім, 2018 року виконавиця раптово зникла, оголосивши про паузу. Відтоді про Марію Яремчук мало що чути, співачка веде доволі закритий спосіб життя та не з'являється на світських заходах.

Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, куди ж зникла співачка, чим вона зараз займається, чому уникає публічності, як народила первістка та хто ж батько дитини.

Марія Яремчук / Фото: eurovision.tv

Як засяяла Марія Яремчук та чому раптово зникла

Співачка заявила про себе 2012 року. Саме тоді вона взяла участь у проєкті "Голос країни", де боролася за перемогу в команді Олександра Пономарьова. До фіналу виконавиці дійти не вдалося, але вона виборола четверте місце і заявила про себе.

Того ж таки року Марія Яремчук поїхала до Юрмали на конкурс "Нова хвиля". У другий конкурсний день співачка з піснею Володимира Івасюка "Тече вода" виборола друге місце, а у перший – композиція "Весна" принесла артистці "бронзу".

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Відтоді Марія Яремчук активно почала випускати пісні українською, англійською та російською мовами, від останньої вона вже відмовилася. Серед найвідоміших хітів зірки – "Ти в мені є", "Со мной опять", "Тебе я знайду", "Моя весна", "Недозволена" та багато інших.

Виконавиця також пробувала свої сили на "Євробаченні". Щоправда, потрапити на конкурс артистці вдалося не з першого разу. 2012 року з піснею Imagine співачка на нацвідборі посіла п'яте місце, але згодом доля усміхнулася зірці. 2014 року Марія Яремчук поїхала на "Євробачення". Пісня Tick-Tock принесла артистці у фіналі конкурсу шосте місце.

Марії Яремчук пророкували блискавичну кар'єру, але 2018 року вона раптово зникла зі сцени. Співачка оголосила про паузу, пояснивши це тим, що має панічний страх сцени. За словами Яремчук, доходило до того, що команді силоміць доводилося її витягувати до аудиторії.

"Я зверталася за допомогою до різних психоаналітиків, і ніхто мені не міг нічого сказати. Звичайно, я психологічно здорова людина, але мені було складно виходити на сцену. У мене починалися панічні атаки. Я не соромлюся про це говорити", - говорила тоді співачка.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Де зараз перебуває Марія Яремчук та чим займається

Співачка оселилася на заході України. У медіапросторі Яремчук з'являється вкрай рідко. Утім, після початку повномасштабної війни виконавиця потішила своїх прихильників новинками. Співачка випустила такі чуттєві пісні, як "Щит і меч", "Вона" та "Дорога воїна".

Окрім того, глядачі знову змогли побачити Марію Яремчук на сцені. 2023 року, коли у Великій Британії проводили "Євробачення" від імені України, своїм виступом потішила й артистка. Виконавиця заспівала з OTOY та Златою Дзюнькою пісні "Родина", "Садок вишневий коло хати" і "Щедрик".

У серпні цього року Марія Яремчук представила документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про її легендарного батька, співака Назарія Яремчука. Співачка стала продюсеркою стрічки.

"Ідея виникла до початку повномасштабного вторгнення. На створення спонукав той факт, що очевидці та творці основ україномовної попсцени, естради — невічні, як би це не звучало…Ми повинні знати своїх героїв в обличчя, і зараз це вже починає бути мейнстримом, що дуже круто", - коментувала артистка.

Утім, повертатися до шоубізнесу, попри сподівання прихильників, Марія Яремчук поки не планує. Час від часу співачка дає про себе знати у фотоблогу, але й там рідко з'являється.

Марія Яремчук

Народження первістка та хто ж став батьком дитини співачки

На початку травня цього року до Мережі потрапила інформація, що співачка народила первістка. Зазначалося, що 8 травня у знаменитості народився хлопчик. У Мережі почали одразу обговорювати новину, а особливо цікавило, хто ж батько дитини.

Кадр із випуску ЖВЛ / Фото: скриншот з відео

Врешті, лише на початку липня Марія Яремчук підтвердила, що в одному з пологових Чернівців народила сина Яна, про що вона б і надалі мовчала, якби не "злили" цю інформацію. Батьком хлопчика став коханий чоловік виконавиці. Однак його ім'я зірка тримає в таємниці та не бажає розкривати.

Як Марії Яремчук приписали роман з Олександром Пономарьовим, обурення артистки з приводу цього та як вони насправді породичалися

У Мережі не вщухали плітки, хто ж став батьком дитини Марії Яремчук. Ба більше, дійшло до того, що батьківство приписали Олександру Пономарьову. Співачка не витримала та спростувала це. Виконавиця зазначила, що це неправда, і звернула увагу на те, що такі "новини" можуть бути неприємними для її чоловіка та дружини Пономарьова.

"Мало того, що Чернівецький перинатальний центр злив пресі інформацію про народження моєї дитини, час, стать та навіть ім'я, так виявилося, що батько – Олександр Пономарьов з якогось дива. Аж не зручно перед жінкою Саші, що вже говорити те, як читати батькові мого сина", - обурювалася співачка.

Марія Яремчук, Олександр Пономарьов

Врешті, Марія Яремчук та Олександр Пономарьов таки породичалися. До слова, вигадана історія батьківства зіграла свою роль, і співак став батьком дитини артистки, щоправда, хрещеним.

"Марічка запросила мене в хрещені. Я хрещеним батьком став її дитини. От така історія", - ділився Пономарьов.

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