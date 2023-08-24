Куди зникла Міка Ньютон: еміграція до США, шлюб з іноземцем, боротьба з раком

Артистка після переїзду до США майже зникла з інформаційного простору.

Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, яскраво засяяла на сцені зовсім у юному віці.

Артистка на "Чорноморських іграх" познайомилася з продюсером Юрієм Фальосою, який взяв її своєю підопічною та зайнявся кар'єрою.

У 2000-х роках пісні Міки Ньютон звучали на радіостанціях та музичних телеканалах, виконавиця активно випускала нові композиції та штурмувала вокальні конкурси.

Міка Ньютон / Фото: ТСН.ua

Однак після участі у "Євробаченні-2011" про співачку майже нічого не чути. Артистка припинила з'являтися в інформаційному просторі та випускати нові треки. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, куди ж зникла Міка Ньютон та що з нею сталося.

Перші кроки до слави та знайомство з продюсером

Оксана Грицай почала виступати на сцені ще від дев'яти років. Юна артистка закінчила музичну школу та активно займалася вокалом. Після закінчення дев'ятого класу співачка вступила до Київського державного коледжу естрадного та циркового мистецтв.

Гучно Оксана Грицай про себе заявила 2002 року. Артистка перемогла на фестивалі "Чорноморські ігри". Там вона ж і познайомилася з продюсером Юрієм Фальосою та підписала з ним контракт.

Міка Ньютон та Юрій Фальоса / Фото: ТСН.ua

Саме Фальоса вигадав для Оксани псевдонім, де Міка – від Міка Джаггера, а Ньютон – в перекладі з англійської ("new tone") означає нове звучання. За час їхньої співпраці Міка Ньютон випустила чимало хітів та яскравих кліпів. Однак 2009 року виконавиця розірвала контракт з Юрієм Фальосою.

До речі, коли репер Потап створював дует "Потап і Настя", солісткою могла б стати Міка Ньютон. Утім, Олексій Потапенко зробив вибір на користь співачки Насті Каменських.

Перемога на нацвідборі та участь у "Євробаченні"

У лютому 2011 року Міка Ньютон взяла участь у Національному відборі на "Євробачення". З піснею Angel співачка виграла нацвідбір. Щоправда, без скандалів не обійшлося, адже виконавицю звинуватили в нечесній перемозі. Врешті, повторний підрахунок голосів не виявив порушень.

Міка Ньютон / Фото: AFP

Тож вже у травні того року артистка представляла Україну на головній сцені музичного конкурсу в німецькому місті Дюссельдорф. Хоч перемоги Мікі Ньютон не вдалося вибороти, однак артистка увійшла до п'ятірки, набравши 159 балів та посівши четверте місце.

Переїзд до США, знайомство та весілля з чоловіком-іноземцем

Після "Євробачення-2011" Міка Ньютон поїхала до США в намаганнях побудувати свою кар'єру за кордоном. Артистка планувала там жити до 2013 року, однак зустріла своє кохання та залишилася.

Міка Ньютон

Із майбутнім чоловіком виконавиця познайомилася у продуктовому магазині. Бізнесмен Кріс Сааведра рік залицявся до артистки, врешті, вона відповіла взаємністю. У грудні 2018 року відбулося їхнє весілля.

Весілля Міки Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Боротьба Міки Ньютон з онкологією

2019 року артистці діагностували рак яєчників. Коли страшна хвороба остаточно підтвердилася, артистка негайно почала лікуватися.

Міка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Весь цей час знаменитість підтримував її чоловік, хоча його самого неабияк підкосив діагноз дружини і він був на нервах. Врешті, Міка Ньютон одужала. Як зізнавалась артистка, тоді сталося диво. Зокрема, їй не довелося проходити тривалий курс хіміотерапії, лікарі не вирізали другий яєчник. До свого здоров'я співачка тепер ставиться набагато серйозніше, кожного року Міка ретельно проходить обстеження.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Нині ж співачка сподівається, що таки після всього пережитого зможе стати мамою.

Міка Ньютон з чоловіком / Фото: instagram.com/mikanewton

Чим зараз займається Міка Ньютон

Артистка разом зі своїм чоловіком мешкає у США. До початку повномасштабної війни виконавиця активно приїжджала до України.

У США артистка знімається у рекламі та працює моделлю. Іноді зірка тішить прихильників новими піснями, щоправда, вкрай рідко.

Міка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

У травні 2023 року до Міки Ньютон була неабияк прикута увага не лише українців, а й європейців. Річ у тім, що пісня переможниці "Євробачення-2023" Loreen – Tattoo – виявилася дуже схожою на трек українки – "В плену". У Мережі тоді активно це обговорювали, а шведську співачку звинувачували у плагіаті. Тим часом сама ж Міка Ньютон заявила, що не бачить приводів для хвилювання. За словами українки, пісні можуть бути схожими, адже у музиці є всього сім нот, а сама ж вона не помітила жодного плагіату.

Міка Ньютон, Loreen

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