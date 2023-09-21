Куди зникла Роза Аль-Намрі з "Холостяка-3": де перебуває ведуча, чим займається та який вигляд має

Знаменитість вже тривалий час не з'являється на телеекранах та уникає публічних заходів.

Українська телеведуча та журналістка Роза Аль-Намрі яскраво засяяла 2013 року. Саме тоді знаменитість взяла участь у реаліті-шоу "Холостяк-3".

Хоч Розі і не вдалося завоювати серце холостяка, натомість вона отримала шалену популярність та любов глядачів. Відтоді її кар'єра на телебаченні почала стрімко розвиватися.

Однак після 2019 року про Розу майже нічого не чути. Вона не з'являється на великих екранах та уникає публічних заходів. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, де нині перебуває харизматична ведуча, чим вона займається та який вигляд має.

Роза Аль-Намрі / Фото: instagram.com/alnamriroza

Початок кар'єри на телебаченні

Про Розу Аль-Намрі заговорили 2013 року. Тоді вона прийшла на романтичне шоу "Холостяк-3", щоб поборотися за серце пластичного хірурга Ігоря Іскорнєва. Хоч Розі і не вдалося перемогти на проєкті, однак її харизму оцінили глядачі.

Роза Аль-Намрі / Фото: instagram.com/alnamriroza

Тож 2014 року колоритна Аль-Намрі стала ведучою пост-шоу "Як вийти заміж". Аж до 2019 року Роза на відмінно грала роль найкращої подруги учасниць "Холостяка", які вибули з проєкту.

Роза Аль-Намрі / Фото: instagram.com/alnamriroza

Неочікуваний занепад Рози Аль-Намрі

Знаменитість спробувала себе не лише у ролі ведучої, а й журналістки. Вона працювала на декількох проєктах, де розповідала про зірок, а також була ведучою тревел-шоу. Однак 2019 року Роза раптово зникає з телеекранів.

Роза Аль-Намрі / Фото: instagram.com/alnamriroza

До слова, саме того року вона стала головною героїнею реаліті "7Я Рози". Суть полягала в тому, що Роза розповідала про свою сім'ю та показувала їхні будні. Декілька місяців вони всі перебували під прицілами телекамер. Сім'я Рози сварилася, мирилася, закохувалась. За цим всім спостерігали глядачі. Утім, шоу не було популярним, тож після закінчення першого сезону його закрили. Разом з тим і Роза зникла з публічного простору.

Роза Аль-Намрі з сім'єю / Фото: instagram.com/alnamriroza

Де нині перебуває Роза Аль-Намрі та чим вона займається

Коли в Україні почалася повномасштабна війна, ведуча залишилася в Києві. Вона опублікувала фото з синьо-жовтим прапором та зазначила, що буде захищати свій дім.

Роза Аль-Намрі / Фото: instagram.com/alnamriroza

"Я залишаюся вдома та буду захищати свій дім! Друзі, оберіть лідера в своїй родині, щоб не виникало суперечок у прийнятті рішень! Любов та підтримка мають панувати над панікою та страхом. Ми - величний народ і Бог з нами!" – підтримувала знаменитість українців 24 лютого 2022 року.

Роза Аль-Намрі / Фото: instagram.com/alnamriroza

У своєму фотоблогу Роза розповідала правду про війну в Україні та злочини російських окупантів. З Києва знаменитість не виїжджала. Однак наприкінці серпня 2022 року Роза вирушила за кордон. Метою її поїздки було подивитися, як облаштувалися українці в нових умовах, а також подякувати іноземцям за допомогу та підтримку.

Роза Аль-Намрі / Фото: instagram.com/alnamriroza

Час від часу Роза повертається до України. Зокрема, вона є викладачкою в Інституті кіно і телебачення. Тож поєднує поїздки за межі України з роботою. За кордоном Роза здебільшого перебуває у Німеччині.

Роза Аль-Намрі / Фото: instagram.com/alnamriroza

Особисте життя Рози Аль-Намрі

Про особисте життя знаменитості взагалі мало що відомо. Після участі у "Холостяку" Роза знайшла свого обранця, на ім'я Олександр. 2017 року вона нібито вийшла заміж за нього. Однак наразі у фотоблогу Рози немає жодних знімків з коханим. Окрім того, ведуча нічого не розповідає про своє особисте життя та не говорить про стосунки.

Роза Аль-Намрі / Фото: instagram.com/alnamriroza

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