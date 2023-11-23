Куди зникла Слава Фролова з шоу "Україна має талант": чим займається під час війни та який вигляд має

Ведуча вже тривалий час не з'являється в інформаційному просторі.

Українська ведуча, журналістка й режисерка Слава Фролова свого часу була неабияк популярною.

Найбільше вона запам'яталася глядачам завдяки шоу "Україна має талант", де була суддею. Після закінчення проєкту Слава Фролова зникла з телеекранів і майже не з'являлася в інформаційному просторі.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, куди зникла ведуча, чим вона займається під час війни та який вигляд має зараз.

Ранні роки та початок кар'єри на радіо й телебаченні

Слава Фролова родом з Одеси. Ще в ранньому дитинстві майбутня зірка захопилася мистецтвом. Вона самостійно записалася і почала ходили до студії образотворчого мистецтва, а згодом вступила до художньої школи. Найбільше Славу приваблювала саме скульптура.

Слава Фролова / Фото: instagram.com/slava_frolova

Хоч майбутня знаменитість і пов'язала своє життя з мистецтвом, вступивши до художнього коледжу в Одесі, однак працювати почала на радіо. 1993 року Слава стала радіоведучою. Фролова працювала в телерадіокомпанії "ТРК Глас".

Слава Фролова / Фото: instagram.com/slava_frolova

Першу славу знаменитість здобула саме в рідній Одесі. Вже через два роки роботи ведучою на радіо Слава очолила студію з виробництва реклами й телепередач одного з одеських телеканалів.

Слава Фролова / Фото: old.izvestia.com.ua

Як Слава Фролова стала шалено популярною

В Одесі знаменитість довго не затрималася. Вже 1998 року Слава переїжджає до Києва, аби будувати кар'єру в столиці. Ведуча неочікувано стала режисеркою одного з київських телеканалів. Паралельно Фролова пішла навчатися. Вона вступила на факультет режисера телебачення і кіно, аби мати профільну освіту.

Слава Фролова

В Києві Слава бралася до різної роботи. Зокрема, вона працювала артдиректоркою у нічних клубах, вела ефіри на радіо, була ведучою ранкових шоу, працювала на музичних телеканалах, вела власну рубрику в журналі та навіть відкрила івент-агенство.

Найбільшу популярність Фроловій принесло шоу "Україна має талант", суддею якого вона стала 2009 року. Завдяки проєкту знаменитість отримала шалену славу та любов народу. Вона запам'яталася, як добра, м'яка й тактовна суддя, яка не критикує учасників.

Слава Фролова та Ігор Кондратюк / Фото: instagram.com/slava_frolova

На шоу "Україна має талант" знаменитість пропрацювала аж до 2017 року. За її участі вийшло дев'ять сезонів проєкту. Коли програма повернулася на телеекрани, Славу замінили акторкою Ксенією Мішиною. Щоправда, глядачі не оцінили цього та вимагали повернути Фролову. Мішиній влаштували справжнє цькування у соцмережах. Тоді Славі навіть довелося заступитися за свою колегу.

Слава Фролова / Фото: instagram.com/slava_frolova

"Як вам не соромно? Це я запитую у тих, хто влаштував цькування Ксенії Мішиній, яка пройшла кастинг та отримала роль у журі в "Україна має талант". Дайте шанс новим обличчям ділитися своєю енергією, талантом і любов’ю! Саме ваша підтримка народжує зірок, які будуть сяяти яскравіше за попередніх", – писала ведуча.

Куди після шоу "Україна має талант" зникла Слава Фролова

Після закінчення шоу Слава Фролова зникла з телебачення та трималася осторонь публічного простору. Виявилося, що знаменитість з головою поринула у власні проєкти. Так, ще 2012 року Фролова заснувала організацію, яка підтримує молоде мистецтво України. До слова, знаменитість підтримує молодь, допомагає їй розвиватися та організовувати виставки. Проєкт Слави досі активно функціонує.

Слава Фролова / Фото: instagram.com/slava_frolova

Також Фролова 2018 року заснувала конкурс дитячого малюнку ROCKIT. Таким чином Слава хотіла залучити дітей до мистецтва, а також подарувати їм упевненість у собі.

Окрім того, Слава присвятила себе материнству. Після звершення шоу "Україна має талант" ведуча стала більше часу приділяти власним дітям.

Слава Фролова

Чим займається Слава Фролова під час війни та який має зараз вигляд

Під час повномасштабної війни Слава активно веде блог, де розповідає про злочини окупантів на українських землях, а також усю правду про російське вторгнення. Окрім того, Фролова поширює благодійні збори на потреби українських захисників і закликає допомагати ЗСУ.

Слава Фролова

Під час повномасштабної війни Слава продовжує займатися мистецькою сферою в Україні. Знаменитість проводить лекції, де розповідає про мистецтво, та бере участь в онлайн-інтенсивах для вчителів.

Особисте життя Слави Фролової

Своє особисте життя Слава Фролова завжди тримала в таємниці. Хто став її чоловіком – невідомо. Слава виховує двох дітей – сина Марка і доньку Серафиму. Відомо, що син ведучої має вроджене порушення психічного розвитку – синдром Аспергера.

Син Слави Фролової / Фото: instagram.com/slava_frolova

Слава Фролова з донькою / Фото: instagram.com/slava_frolova

Також 2014 року Слава Фролова шокувала зізнанням, що могла би бути багатодітною мамою, однак втратила дитину. Маля померло від серцевого нападу у віці одного року.

Слава Фролова

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