Куди зникла співачка Lama: чому не давала концерти, не хоче мати дітей і роман з молодшим на 18 років чоловіком

Українська співачка Наталя Дзеньків, яка виступає під псевдонімом Lama, у 2000-х роках була шалено популярною.

Виконавиця випускала пісні, які ставали хітами. Треки артистки "Літак", "Моє серце", "Знаєш, як болить", "Мені так треба" лунали звідусіль, а концерти Lama збирали аншлаги.

Однак, у 2010-х роках на піку популярності Наталя Дзеньків неочікувано зникла з радарів шоубізнесу. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як Lama стала шалено популярною, чому взяла паузу, чим зараз займається та що відомо про її особисте життя.

Співачка Lama

Ранні роки Lama і початок її кар'єри співачки

Артистка від самого дитинства була причетна до творчості. Наталя народилася в сім'ї учасників Гуцульського ансамблю пісні і танцю. Мама майбутньої виконавиці хотіла, щоб вона пішла її стопами, тож віддала дівчинку на балет. Балериною Lama не судилося стати, але завдяки цьому Дзеньків зайнялася музикою. На заняттях з балету акомпаніаторка помітила талант дівчинки і запропонувала бабусі, яка її виховувала, адже батьки часто перебували на гастролях, віддати Наталю до музичної школи навчатися гри на фортепіано.

Свій творчий шлях Lama розпочала 1993 року. Саме тоді вона з одногрупницею створила гурт "Магія". Дівчата записали першу композицією, з якою пішли до ді-джея на радіо Віталія Телезіна, а він, своєю чергою, запустив її в ефір.

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Врешті, дівчата створили перший музичний альбом "Світло і тінь", на який схвально відреагувала публіка. Вони стали неабияк популярними на заході України, їх запрошували виступати на різних концертах та фестивалях.

Як Lama стала шалено популярною

Юна артистка робила свої перші музичні кроки в рідному Івано-Франківську, а шалена популярність до неї прийшла після того, як вона переїхала до Києва. Гурт "Магія" розпався, а 2005 року артистка створює колектив Lama, а також бере однойменний псевдонім. До речі, продюсером співачки став Віталій Телезін, саме з ним вона й переїхала до Києва.

Lama / Фото: instagram.com/lamaukraine

Саме у той період Lama випустила цілу низку пісень, які стали справжніми хітами. Український слухач позитивно відреагував на музику гурту. Так, світ побачили такі пісні, як "Мені так треба", "Моє серце", "Літак" та багато інших.

Загалом, колектив співачки випустив три музичні альбоми "Мені так треба", "Світло і тінь" та "Назавжди". Творчість Lama 2007 року відзначили на церемонії MTV Europe Music Awards. Тоді Наталя Дзеньків отримала премію "Best Ukrainian Act".

Окрім того, колектив проводив чимало концертів та збирав повні зали. Глядачі залюбки ходили на виступи гурту та насолоджувалися піснями. Ба більше, треки Lama навіть з роками не втрачають своєї популярності.

Раптове зникнення Lama

Після того, як Lama випустила третій альбом, співачка взяла творчу паузу та раптово зникла зі сцени. На цю тему ходило чимало пліток. Утім, виконавиця їх не коментувала, а також не пояснювала своє зникнення.

Співачка Lama

Тривалі 10 років у Lama було затишшя. Лише 2023 року артистка пояснила своє зникнення. Виконавиця зізналась, що почувалася некомфортно в шоубізнесі.

Окрім того, співачка неабияк нервувала через концерти. Артистка могла не спати ночами перед виступами, зривала кліпи. На тлі стресу у Lama виникли проблеми зі здоров'ям. Остаточно виконавицю вибила з колії втрата рідної людини – 2012 року помер тато артистки.

Співачка Lama / Фото: instagram.com/nataliadzenkiv

Тож, співачка зрозуміла, що більше не може працювати в такому стані. Артистка прийняла рішення залишити сцену та сконцентруватися на собі.

Чим зараз займається Lama

Нині артистка поступово повертається до сцени. Lama знову починає давати концерти, а також випускати нові пісні, зокрема, 2022 року вийшов новий трек знаменитості "Сильні люди".

Окрім того, Lama активно займається благодійністю. Зокрема, співачка проводить благодійні концерти, збирає кошти на потреби захисників, а також для родин, які постраждали від дій російських окупантів. Окрім того, знаменитість купує для військових необхідні для фронту речі: швидкі допомоги, дрони, тепловізори, рації, турнікети та медикаменти.

Особисте життя Lama

Співачка не з тих, хто залюбки обговорюватиме своє особисте життя. Виконавиця зазвичай тримає його в таємниці та неохоче розповідає про свою другу половинку.

Співачка Lama

Утім, нещодавно співачка зізналась, що була заміжня. У 18 років артистка познайомилася з хлопцем, який одразу освідчився їй. Знаменитість була настільки закоханою, що погодилася. Але шлюб цей тривав лише рік.

Lama

Lama пішла від чоловіка, коли зустріла Віталія Телезіна. Співачка зустрічалася з продюсером до 2012 року. Вони не були одруженими. Розрив пари стався через те, що вони занадто поринули в роботу та забули про особисті стосунки.

Довго самотньою артистка не була. 2016 року Lama оголосила, що зустрічається з чоловіком Романом, який молодший за неї на 18 років. Лише після восьми років стосунків артистка наважилася його показати. У шлюб вступати пара не хоче. Хоча коханий освідчувався Lama, але вона не бачить сенсу ставити штамп у паспорті.

Lama з молодшим на 18 років коханим / Фото: viva.ua

До речі, пара також не планує ставати батьками. Lama неодноразово зізнавалась, що сповідає принцип чайлдфрі, а чоловік її в цьому підтримує.

Lama з молодшим на 18 років коханим / Фото: viva.ua

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