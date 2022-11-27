Куди зникли зірки 2000-х: у Яремчук панічний страх сцени, а Власовій некомфортно у шоубізнесі

Що сталось із зірками шоубізнесу, які у 2000-х роках були шалено популярні.

На початку 2000-х в українському шоубізнесі був справжній бум нових талановитих артистів. Вони стрімко увірвалися на сцену та почали завойовувати прихильність публіки.

Хтось залишився у шоубізнесі й по цей час і продовжує тішити прихильників своєю творчістю. Утім, деякі просто зникли з радарів преси, припинили з'являтися на публіці і випускати новинки.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку зірок шоубізнесу, які у 2000-х були шалено популярні, але почали уникати публічності.

Katya Chilly

Свою співочу кар'єру виконавиця, справжнє ім'я якої Катерина Кондратенко, розпочала ще у дитинстві, і вона стрімко почала розвиватися. Вже наприкінці 1990-х юна артистка взяла псевдонім Катя Chilly. Самобутня манера, тендітний голос і незвичайний музичний матеріал принесли Каті популярність. Артистка випускала потужні хіти, гастролювала світом і збільшувала свою фан-базу.

Утім, від 2010 року Katya Chilly почала поступово зникати з радарів шоубізнесу. Артистка поглибилася у роботу над сольним акустичним матеріалом і все рідше з'являлася на публіці.

Та 2017 року Katya Chilly феєрично повернулася на сцену. Так, артистка виступила на шоу "Голос країни" та підкорила одразу чотирьох тренерів. 2020 року Катя спробувала свої сили на нацвідборі на "Євробачення", але зірка не пройшла до фіналу конкурсу. Також відомо, що Катя й цього року хотіла спробувати свої сили на нацвідборі, утім її пісню не взяли.

Гайтана

Музична кар'єра співачки розпочалася на початку 2000-х років. Тоді артистка презентувала свій перший альбом "Про тебе". Гайтана випускала чимало популярних пісень та поступово завойовувала прихильність публіки. 2012 року співачка поїхала представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" з піснею Be My Guest і посіла там лише 15-те місце.

Після поразки на конкурсі Гайтана почала поступово зникати з радарів шоубізнесу. Як пояснила це сама артистка, їй потрібно було відпочити і перезавантажитися. Згодом виконавиця взяла псевдонім Essami, і знову відправилася підкорювати публіку.

Утім, до шоубізнесу артистка не повернулася. 2016 року Гайтана вийшла заміж, а 2017 народила доньку. На перше місце артистка поставила саме сім'ю, тому весь свій вільний час присвячує рідним.

Гайтана з сім'єю / Фото: скриншот з відео

Євгенія Власова

На початку 2000-х Євгенія Власова була справжньою зіркою. Артистка підкорювала своїм ніжним голосом та неймовірною вродою. Знаменитість випустила такі потужні хіти, як "Ветер надежды", "Я - живая река" та "О тебе". Вже 2004 року Євгенія народила доньку та взяла творчу паузу.

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

2009 з'явилася новина, що Власова захворіла на рак. Співачка тоді перенесла курс хіміотерапії та повністю втратила волосся. Та, як виявилося, на рак Євгенія не хворіла, про що вона сама й розповіла. Вже 2017 артистка знову тяжко захворіла. Виконавиця потрапила до лікарні через хворобу кишківника та опинилася на межі життя та смерті.

Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Поступово артистка вирішила піти з шоубізнесу, адже їй некомфортно у цій сфері. Натомість час від часу Євгенія вже ж тішить своїх прихильників. Іноді зірка може взяти учать у відомих телешоу, от як, наприклад, 2021 року Євгенія виступила на сцену "Голосу країни" з однією з учасниць шоу. Згодом Власова стала учасницю "Танців з зірками". Утім, до шоубізнесу співачка не повертатиметься.

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Марія Яремчук

Активно розвивати творчу кар'єру артистка почала 2012 року, коли взяла участь у "Голосі країни". Відтоді співачка брала участь у різних конкурсах, випускала пісні і набирала шалену популярність.

Утім, 2018 артистка приголомшила новиною, що йде з кар'єри. Це рішення Марія пояснила тим, що у неї панічний страх перед сценою. Яремчук розповіла, що бувало навіть таке, що команда силоміць витягувала її виступати.

Марія Яремчук

Марія тоді також пояснювала, що просто бере паузу, тому цілком можливо, що вона все ще повернеться у шоубізнес. Наразі ж артистка живе у Львові та час від часу тішить прихильників новими світлинами у фотоблогу, щоправда, вкрай рідко.

Марія Яремчук / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Брати Борисенки

Співати відомі близнюки почали ще у дитинстві. Справжню популярність хлопцям принесла участь в одному популярному шоу. Після проєкту брати почали активно давати концерти, випускати пісні та завойовувати прихильність публіки, зокрема – серед дівчат.

Брати Борисенки / Фото: Прес-служба

Утім, поступово вони почали зникати з радарів преси, а публіка стала не зацікавленою у творчості братів. Тоді ж Борисенки зайнялися особистим життям.

До шоубізнесу відомі брати все ж спробували повернулися. Сашко та Вова почали виступати у дуеті BRO, випускати нові пісні та кліпи. Утім, минулої популярності Борисенкам вже ж не вдалося повернути.

BRO Borisenko Brothers: брати Борисенки розповіли про оновлений дует

Lama

Співачка Наталія Дзеньків завоювала чималу популярність у 2000-х роках, випустивши хіти – "Мені Так Треба", "Моє Серце", "Літак". Фан-база артистки поступово збільшилася, а зірка тим часом тішила прихильників новими хітами.

Утім, раптом Lama зникла з радарів шоубізнесу. Зокрема, виконавиця проміняла гучні овації та увагу телекамер на лісову тишу під Києвом, де мешкає та медитує.

Lama з коханим

Час від часу Наталія все ж тішить прихильників новинками, щоправда, вкрай рідко. Зокрема, на початку повномасштабної війни знаменитість зайнялася волонтерством, а згодом випустила пісню "Сильні люди", яку присвятила українському народу та збройним силам України.

Lama

Асія Ахат

Співачка розпочала свою творчу кар'єру на початку 2000-х років, коли випустила альбом "Тоби, Анаис". Творчий арсенал виконавиці лише збільшувався, а разом з ним і армія прихильників.

Асія Ахат

Утім, з радарів преси Ахат почала поступово зникати. Сама ж співачка продовжує займатися творчість – розвиває кар'єру скрипальки. Також виконавиця активно веде фотоблог, де розповідає прихильникам про своє життя.

Вадим Олійник

Шалену популярність Вадим отримав після перемоги у музичному конкурсі, де брав участь у команді з Володимиром Дантесом. Після цього виконавці виступали у дуеті, який мав назву "ДіО.фільми". Разом вони презентували такі хіти, як "Мне уже 20", "Девочка Оля", "Твой рингтон". Утім, 2015 року Вадим покинув дует і розпочав сольну кар'єру під назвою Oleynik.

Співак випустив такі пісні, як "Остановись", "Зажигать молодым". Поступово Вадим почав зникати з публічного простору, а повернути минулу популярність Олійнику не вдалося.

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