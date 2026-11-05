Куди зник Борис Апрєль: як став Zi Faamelu, який зараз вигляд має і чим займається

Zi Faamelu, а раніше Борис Апрєль / © Колаж ТСН.ua

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Українська співачка Zi Faamelu, яка раніше була Борисом Апрєлем, вперше за тривалий час вийшла на зв’язок.

Виконавиця після початку повномасштабної війни втекла з України до Німеччини, отримала там статус біженки, а от від публічності відмовилась. Тривалих чотири роки від артистки не було жодних новин. Однак цього разу Zi Faamelu зробила для прихильників приємний сюрприз.

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Виконавиця оголосила, що повертається до медійності. Разом із тим артистка розсекретила запуск власного токшоу The Zi Faámelu Show, яке вона ж і вестиме. Співачка зізналась, що давно про це мріяла. Тож, Zi Faamelu вирішила не чекати на ідеальний момент, коли її покличуть, а розвивати власну справу.

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Zi Faamelu / © instagram.com/zifaamelu

«Ера соціальної ізоляції офіційно завершилася! Вгадайте, хто зцілився, зволожився, помолодшав і знову готовий сяяти? Ваша нова улюблена ведуча токшоу, любі мої. Роками я уявляла себе ведучою токшоу. Прожектори, розмови, сміх, історії… Ох, як же мені завжди подобався цей світ! Але, спостерігаючи за тим, як змінюється світ токшоу, я дещо усвідомила… Навіщо чекати, поки хтось надасть мені сцену, якщо я можу створити власну — місце, де зможу бути собою повною мірою, залишатися щирою та не боятися вільно виражати себе? Тож я так і зробила», — говорить артистка.

Zi Faamelu вже й розсекретила, про що буде її токшоу. Артистка обіцяє розповідати про особисті трансформації, кохання, стосунки і відповідати на ті запитання, які чує протягом усього свого життя. Виконавиця запевняє, що їй є про що розповісти. Разом із тим вона сподівається, що на її токшоу буде атмосфера позитиву, де кожен зможе усміхатися, почуватися собою, відкривати нові можливості та надихатися.

Zi Faamelu запускає власне шоу / © instagram.com/zifaamelu

«На нас чекають розмови про кохання, стосунки, переосмислення себе, щирі зізнання, особистісний розвиток і всі ті прекрасні запитання, які супроводжують нас на життєвому шляху. Але понад усе я хочу, щоб це шоу стало місцем, де ми зможемо сміятися, знаходити спільну мову, ставити під сумнів застарілі переконання, наново відкривати для себе нові можливості й надихати одне одного жити на повну. Адже життя надто цінне, щоб витрачати його на очікування того моменту, коли ми нарешті дозволимо собі бути собою», — зазначила артистка.

Хто такий Борис Апрєль та що відомого про його камінгаут

Борис Апрєль став відомим 2008 року, коли потрапив на «Фабрику зірок», де дійшов до фіналу. Виконавець активно розвивав кар’єру, а потім зник із радарів шоубізнесу.

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Вже 2018 року Борис Апрєль повернувся, щоправда, під сценічним ім’ям Зіанджа. Він виступив на сцені «Голосу країни-8» і здійснив камінгаут як трансгендерна жінка. 2020 року Зіанджа міняє псевдонім та стає Zi Faamelu.

Саме так змінювалась артистка — від Бориса Апрєля до Zi Faamelu

На початку повномасштабної війни артистка потрапила у скандал. Вона незаконно виїхала за кордон. Річ у тім, що за документами Zi Faamelu чоловік призовного віку. Тож, вона перепливла Дунай та потрапила до Румунії, а звідти — до Німеччини, де у статусі біженки живе досі.

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