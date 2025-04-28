Куди зник Девід Аксельрод: Мозгова розповіла про його травму на службі та операцію

Олена Мозгова і Девід Аксельрод / © instagram.com/mozgovaolena

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Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла, як її чоловік, співак Девід Аксельрод, дістав травму на службі та переніс операцію.

Виконавець останнім часом не з'являється в медійному просторі. Фани переймаються, куди ж зник артист. У розмові з журналісткою ТСН.ua Анною Севастьяновою Олена Мозгова поділилася, що наразі в її чоловіка реабілітація. Зокрема, під час служби в лавах ТрО Аксельрод дістав травму коліна, з яким і до цього були проблеми. Продюсерка говорить, що співак невдало приземлився. Травма лише погіршилися, що довелося наважитися на хірургічне втручання.

"У нього зараз реабілітація після операції. Він був у ТрО, він служив, власне, на тлі цієї всієї історії він травмував і до того травмоване коліно. Були дві операції, зараз у нього друга реабілітація. Маю надію, що все закінчиться добре. Травму дістав під час служби 2022 року, але до того це коліно вже оперували, воно було не в порядку, він просто на нього невдало приземлився", - поділилася продюсерка.

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Девід Аксельрод та Олена Мозгова / © instagram.com/david__axelrod

Наразі ж Девід Аксельрод займається своїм здоров'ям. Окрім того, вони з Оленою Мозговою не припиняють волонтерити. Утім, продюсерка запевнила, що музикант, звичайно, ще повернеться на сцену, просто наразі вони більш зосередилися на інших речах.

"Звісно, очікувати його на сцені, куди ж він дінеться. Просто зараз, по-перше, здоров'я. По-друге, якісь кон'юнктурні речі робити він не хоче, я не хочу. Ми займаємося волонтерством. Це нікуди не ділилося, попри стан здоров'я. У нас є фонд, яким ми займаємося. Зараз більше я на себе взяла увагу, а він зосередився на непублічних речах", - додала продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова розповіла, з якими наслідками зіштовхнулася після укусу кліща. Знаменитість ділилася подробицями про свій стан.