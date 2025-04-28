- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 2 хв
Куди зник Девід Аксельрод: Мозгова розповіла про його травму на службі та операцію
Продюсерка розповіла про стан її чоловіка та розкрила, чим він зараз займається.
Українська продюсерка Олена Мозгова розповіла, як її чоловік, співак Девід Аксельрод, дістав травму на службі та переніс операцію.
Виконавець останнім часом не з'являється в медійному просторі. Фани переймаються, куди ж зник артист. У розмові з журналісткою ТСН.ua Анною Севастьяновою Олена Мозгова поділилася, що наразі в її чоловіка реабілітація. Зокрема, під час служби в лавах ТрО Аксельрод дістав травму коліна, з яким і до цього були проблеми. Продюсерка говорить, що співак невдало приземлився. Травма лише погіршилися, що довелося наважитися на хірургічне втручання.
"У нього зараз реабілітація після операції. Він був у ТрО, він служив, власне, на тлі цієї всієї історії він травмував і до того травмоване коліно. Були дві операції, зараз у нього друга реабілітація. Маю надію, що все закінчиться добре. Травму дістав під час служби 2022 року, але до того це коліно вже оперували, воно було не в порядку, він просто на нього невдало приземлився", - поділилася продюсерка.
Наразі ж Девід Аксельрод займається своїм здоров'ям. Окрім того, вони з Оленою Мозговою не припиняють волонтерити. Утім, продюсерка запевнила, що музикант, звичайно, ще повернеться на сцену, просто наразі вони більш зосередилися на інших речах.
"Звісно, очікувати його на сцені, куди ж він дінеться. Просто зараз, по-перше, здоров'я. По-друге, якісь кон'юнктурні речі робити він не хоче, я не хочу. Ми займаємося волонтерством. Це нікуди не ділилося, попри стан здоров'я. У нас є фонд, яким ми займаємося. Зараз більше я на себе взяла увагу, а він зосередився на непублічних речах", - додала продюсерка.
Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова розповіла, з якими наслідками зіштовхнулася після укусу кліща. Знаменитість ділилася подробицями про свій стан.