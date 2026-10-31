Куди зник Джек Ніколсон: Дуглас зробив заяву про стан 89-річного актора, в якого невиліковна хвороба

Джек Ніколсон та Майкл Дуглас / © Getty Images

Реклама

Американський актор та продюсер Майкл Дуглас зробив заяву про стан 89-річного колеги та друга Джека Ніколсона, в якого невиліковна хвороба.

Ніколсон не знімається в кіно, уникає публічності та веде доволі закритий спосіб життя. Майкл Дуглас дав рідкісний коментар для Independent, в якому розкрив, що зараз відбувається в його друга. Актор зізнався, що періодично бачиться з Джеком Ніколсоном. За його словами, 89-річний артист перебуває в себе вдома у маєтку в Беверлі-Гіллз. Дуглас запевняє, що Ніколсон почувається добре і з ним все гаразд.

Реклама

«Я б хотів зніматися з Джеком. Він більше не працює. З ним все добре. Він зник. Я це знаю. Я все ще бачу його, але з ним усе гаразд», — прокоментував актор.

Реклама

Джек Ніколсон / © Associated Press

Також Майкл Дуглас висловився й про завершення кар’єри Джека Ніколсона. Актор не приховує, що йому б хотілося ще попрацювати з колегою. Однак Ніколсон перебуває на пенсії, тож він поважає його рішення. Дуглас говорить, що його друг заслуговує на відпочинок.

«Таке трапляється. Він цього заслуговує», — додав Майкл Дуглас.

Куди зник Джек Ніколсон і чому він не знімається в кіно

Від 2010 року Джек Ніколсон не знімається в кіно. Остання роль актора була в комедії «Звідки ти знаєш?». Артист ухвалив рішення піти на пенсію. Одна з причин — це поважний вік. Також інсайдери стверджували, що Джеку Ніколсону було вже тяжко зніматися, оскільки він не запам’ятовував репліки своїх персонажів. За повідомленням у західних ЗМІ, причиною цього нібито стала деменція, яку діагностували в актора.

Після завершення кар’єри зірка Голлівуду не з’являється на публіці та майже не покидає свого будинку в Беверлі-Гіллз. Про стан актора періодично розповідають його відомі друзі. Також діти знаменитості можуть іноді опублікувати його свіже фото.

Реклама

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала писала про зірок українського шоубізнесу 2000-х років. Пропонуємо дізнатися, куди зникли та чим зараз займаються Гайтана, брати Борисенки та інші.

Новини партнерів