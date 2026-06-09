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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
404
Час на прочитання
1 хв

Куди зник Павло Костіцин: де під час війни перебуває ексведучий "Битви екстрасенсів" і чим займається

Павло Костіцин під час повномасштабної війни просто зник з інфополя. Проте виявилося, що він оселився за кордоном та розвивається в новому амплуа.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Павло Костіцин

Павло Костіцин / © instagram.com/pavlokostytsyn

Колишній ведучий «Битви екстрасенсів» та «Містичних історій» Павло Костіцин під час повномасштабної війни повністю зник з інфополя.

Тривалий час знаменитість не з’являвся в соцмережах та навіть не публікував жодних дописів. Проте у своєму Instagram Павло Костіцин натякнув, де зараз перебуває та чим займається.

Як виявилося, ведучий оселився за кордоном. У профілі Павла Костіцина зазначається, що він співпрацює з агенцією R Talent Agencу, яка представляє акторів в тому числі й на міжнародних ринках. Тож, ведучий наразі розвиває акторську кар’єру.

Павло Костіцин / © instagram.com/pavlokostytsyn

Павло Костіцин / © instagram.com/pavlokostytsyn

До слова, він встиг знятися в американському серіалі Ride or Die. Також ведучий грав у стрічці «Прощавай», де втілив на екранах росіянина. Дописи в соцмережах Павло Костіцин публікує німецькою або англійською мовами. При цьому ведучий не робив жодних заяв про повномасштабну війну в Україні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, куди зникла переможниця талант-шоу «Х-Фактор» Аїда Ніколайчук. Пропонуємо дізнатися, де зараз перебуває співачка та чим вона займається.

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Дата публікації
Кількість переглядів
404
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