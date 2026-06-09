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Куди зник Павло Костіцин: де під час війни перебуває ексведучий "Битви екстрасенсів" і чим займається
Павло Костіцин під час повномасштабної війни просто зник з інфополя. Проте виявилося, що він оселився за кордоном та розвивається в новому амплуа.
Колишній ведучий «Битви екстрасенсів» та «Містичних історій» Павло Костіцин під час повномасштабної війни повністю зник з інфополя.
Тривалий час знаменитість не з’являвся в соцмережах та навіть не публікував жодних дописів. Проте у своєму Instagram Павло Костіцин натякнув, де зараз перебуває та чим займається.
Як виявилося, ведучий оселився за кордоном. У профілі Павла Костіцина зазначається, що він співпрацює з агенцією R Talent Agencу, яка представляє акторів в тому числі й на міжнародних ринках. Тож, ведучий наразі розвиває акторську кар’єру.
До слова, він встиг знятися в американському серіалі Ride or Die. Також ведучий грав у стрічці «Прощавай», де втілив на екранах росіянина. Дописи в соцмережах Павло Костіцин публікує німецькою або англійською мовами. При цьому ведучий не робив жодних заяв про повномасштабну війну в Україні.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, куди зникла переможниця талант-шоу «Х-Фактор» Аїда Ніколайчук. Пропонуємо дізнатися, де зараз перебуває співачка та чим вона займається.