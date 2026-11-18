Василь Бондарчук

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Українська співачка Оля Цибульська показала, який зараз вигляд має секс-символ 2000-х, артист Василь Бондарчук.

Виконавець ще 2018 року переїхав із дружиною та донькою до США. Разом із тим він почав уникати публічності, а його кар’єра перебуває на тривалій паузі. Однак пісні Василя Бондарчука пам’ятають і досі. Користувачі навіть публікують в Threads ностальгічні дописи та зазначають, що артист у 2000-х роках був ще тим крашем.

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Співачка Оля Цибульська тим часом зізналась, що у травні цього року бачилась із Василем у США. Звичайно ж, артистка сфотографувалась із Бондарчуком та його дружиною Катериною Веласкес. Як зазначила Оля Цибульська, артист і зараз краш.

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Оля Цибульська, Катерина Веласкес та Василь Бондарчук / © фото з соцмереж

Однак думки користувачів Threads розділились. Одні зазначили, що і Василь Бондарчук, і Катерина Веласкес мають неабияк гарний вигляд, а інші звернули увагу, що співак трішки погладшав: «Веласкес гарна, а він трошки наїв щоки», «на Катю час взагалі не впливає», «ви тут всі класні».

Зазначимо, Василь Бондарчук — популярний співак другої половини 2000-х років. Артист прославився такими піснями, як «Серебром», «Бомба» та дуетом з Іриною Білик «Напополам». Після розриву з продюсером Юрієм Нікітіним його сольна кар’єра пішла на спад. 2018 року він із родиною переїхав до США, де зараз працює. При цьому музичну кар’єру Василь поставив на паузу, хоча іноді й виступає на сцені.

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