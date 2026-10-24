Куди зник Стас Шурінс: зіркова колега розкрила, що відбувається в житті співака на тлі тривожних заяв

Стас Шурінс / © facebook.com/stas.shurins

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Український співак Стас Шурінс, який здобув популярність після перемоги у «Фабриці зірок-3», нині живе в Німеччині та не поспішає повертатися до активної музичної кар’єри.

Про життя артиста розповіла його колега, співачка Тетяна Воржева. Вона також прокоментувала чутки про проблеми зі здоров’ям дружини виконавця та пояснила, чому він досі не отримав обіцяний після шоу контракт.

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За словами Воржевої, зараз Шурінс мешкає в Німеччині разом із дружиною та родиною. Артист, який раніше виконував попмузику, змінив творчий напрямок і почав експериментувати зі своїм звучанням. Колишня учасниця «Фабрики зірок» припустила, що нині співак шукає власний стиль.

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«Зараз у Стаса все добре. Він живе у Німеччині зі своєю дружиною, родиною. Він переформатувався у рок-стиль і, здається, навіть перемагав у німецькому „Х-факторі“. Думаю, наразі він шукає свій стиль і себе, як хоче рухатися. Він не хоче коментувати, бо, напевно, вважаю, що непрофесійно було не отримати той приз („Фабрики зірок-3“ — прим. ред.). Було б чудово, якби світ дізнався й побачив такого виконавця», — поділилася Тетяна в інтерв’ю Rostyslove Production.

Стас Шурінс / © etoday.ru

Зокрема, Воржева розкрила подробиці історію з контрактом, який Шурінс мав отримати після перемоги у «Фабриці зірок-3». За її словами, переможцю обіцяли співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе, однак ці домовленості так і не були реалізовані.

«На жаль, обіцяного контракту не відбулося. І це досі великий знак питання. Річ у тім, що переможець „Фабрики“ мав отримати контракт з Костянтином Меладзе. Але, напевно, у нього не знайшлося часу, аби виконати свої зобов’язання. Це не професійно. Шкода, бо Стас був того вартий, дуже талановита людина», — наголосила співачка.

Окремо Воржева прокоментувала чутки про серйозне захворювання дружини Шурінса. Раніше ширилися припущення, що жінці діагностували рак мозку й саме ця ситуація нібито стала однією з причин паузи в музичній кар’єрі артиста. Проте Тетяна не стала розкривати подробиці приватного життя колеги та наголосила, що він має сам вирішити, чи готовий говорити про це публічно.

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«Я знаю, що є певні моменти, але зараз Стас не хоче коментувати. Думаю, що пізніше сам поділиться», — додала Воржева.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Слава Дьомін показав архівне фото зі Стасом Шурінсом і зробив заяву, яка стривожила фанів.

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