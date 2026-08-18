Куди зник зірка серіалу "Леся+Рома" Дмитро Лаленков і яку позицію займає: його колега розкрила правду

Дмитро Лаленков й Ірма Вітовська

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Українська акторка Ірма Вітовська розповіла, що зараз відбувається з її колегою Дмитром Лаленковим, відомим за роллю в серіалі «Леся+Рома».

За словами Вітовської, вони спілкуються нечасто, однак вона стежить за змінами в позиції актора. Ірма запевняє: попри його минулі неоднозначні погляди на політику й релігію, нині Лаленков перебуває на боці України.

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«Я знаю, що він по наш бік. А в тому, що в нього є якісь емоційні прив’язки за вірою чи ще чимось… Розумієте, для багатьох не так швидко розрізати ці пуповини. Хтось швидко рухається, а хтось повільніше. Головне, що він чітко знає, по який він бік», — пояснила акторка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Дмитро Лаленков

Вітовська також зазначила, що громадянська позиція не завжди формується миттєво. На її думку, частина українських артистів у минулому «і правда не відчували загрози з Росії» і буцімто перебували під впливом спільного культурного й релігійного простору.

Щодо самого Лаленкова, то Ірма зізналася, що їхнє спілкування зараз «пунктирне» — вони можуть не контактувати протягом року й уже давно не співпрацюють у проєктах. Тим не менш, акторка побажала колезі «нового творчого життя». І додала, що вірить у патріотизм колеги та не береться судити його лише за минулими вчинками.

Де зараз Дмитро Лаленков з серіалу «Леся+Рома»

Останніми роками Дмитро Лаленков майже не з’являється в кіно та на театральній сцені. Актор, який родом із Луганська, свого часу опинився в центрі уваги через свої неоднозначні погляди.

Зокрема, 2021 року Лаленков став гостем проєкту одіозної Оксани Марченко, де розповідав про особисте життя та пережиті зради й розлучення. У минулому актор також говорив про так звані «братські народи» та сподівався на «потепління» відносин між Україною та Росією.

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Дмитро Лаленков / © instagram.com/lalenkovdmitrii

Окремо Лаленков висловлював прихильність до УПЦ Московського патріархату. Однак після початку повномасштабного вторгнення його риторика почала змінюватися. Актор долучався до волонтерської діяльності та почав публічно реагувати на події війни.

Нині у своєму Instagram Лаленков переважно публікує дописи на політичні, релігійні та воєнні теми. Він пише про російські обстріли України, мобілізацію та рішення української влади, які часом критикує. Також у його блозі чимало дописів про духовні свята та Донбас — регіон, звідки він родом.

За словами Ірми Вітовської, попри суперечливий минулий досвід Лаленкова, сьогодні для неї визначальним є те, яку сторону він обрав після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, нещодавно Ірма Вітовська розповіла про захоплення 15-річного сина та на кого він хоче навчатися.

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