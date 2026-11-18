Альона Вінницька з чоловіком / © Колаж ТСН.ua

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Українська співачка та ведуча Альона Вінницька вже багато років уникає медійності та майже не веде соцмереж.

Однак у виконавиці все ж таки лишаються віддані прихильники, які цікавляться її життям, а воно в неї доволі насичене: участь у «ВІА Грі», успішна сольна кар’єра, багаторічний шлюб, у якому були серйозні кризи, та лікування у психлікарні.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися життєвий шлях Альони Вінницької, куди вона зникла під час повномасштабної війни та чим займається зараз.

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Альона Вінницька / © instagram.com/alena_vinnitskaya

Шлях до слави Альони Вінницької, участь у «ВІА Грі» та початок сольної кар’єри

Від дитинства Альона Вінницька мала хист до музики. Вона сама навчилась грати на гітарі та писала вірші. 1993 року виконавиця навіть спробувала створити власний гурт, який отримав назву The Last Unicorn, але досить швидко розпався.

1997 року Альона Вінницька пішла працювати віджейкою на одному з музичних каналів, а згодом стала його ведучою. Вже 2000 року перед співачкою відкрились нові можливості. Артистку покликали до нового на той момент проєкту «ВІА Гра», однією з солісток якого вона стала. Так про виконавицю дізналась вся країна.

Надія Мейхер і Альона Вінницька у «ВІА Грі»

Щоправда, Альона Вінницька пропрацювала у «ВІА Грі» всього три роки, після чого пішла розвивати сильну кар’єру. Проте її пам’ятають як одну із кращих вокалісток колективу.

Після того, як Альона Вінницька пішла з «ВІА Гри», вона зайнялась розвитком сольної кар’єри. В артистки доволі успішно все відбувалось. Виконавиця випускала пісні, які ставали хітами, активно давала концерти та гастролювала.

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Особисте життя співачки та серйозні проблеми в шлюбі

Особисте життя Альони Вінницької зародилось ще 1993 року. Саме тоді виконавиця познайомилась зі своїм майбутнім коханим Сергієм Большим. Співачка була учасницею гурту The Last Unicorn, а чоловік — музикантом.

Альона Вінницька з чоловіком

Між парою поступово почали зароджуватися стосунки. Вже у травні 1995 року закохані зіграли весілля. Вони разом занурились у роботу. Альона Вінницька була співачкою, а Сергій Большой — її продюсером. У стосунках подружжя намагалось зберігати легкість та не обтяжувати одне одного.

Однак серйозної кризи подружжю не вдалося уникнути. Оскільки вони були разом вдома та на роботі, то поступово почали відчувати вигорання, яке тільки посилювалося. Врешті, 2014 року пара навіть ухвалила рішення розійтися. Альона Вінницька та Сергій Большой жили окремо і почали оформлювати процес розірвання шлюбу.

Альона Вінницька з чоловіком / © прес-служба співачки

Особисте вигорання Альони Вінницької, важка депресія та лікування в психіатричній лікарні

Окрім проблем у шлюбі в Альони Вінницької не складалось й з кар’єрою. Концертів в артистки ставало все менше. Разом із тим зникала її популярність. У співачки все це спровокувало сильний стрес.

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Емоційний стан артистки настільки погіршився, що це все переросло в клінічну депресію. Впоратися з цим Альона Вінницька самостійно не могла. Артистка опинилась у психлікарні, де медикаментозно та під наглядом спеціалістів лікувала депресію.

Альона Вінницька / © instagram.com/alena_vinnitskaya

На щастя, Альона Вінницька змогла подолати всі труднощі. Вона повернулась на екрани, але вже не як співачка, а ведуча. До речі, стосунки з чоловіком теж покращились. Річ у тім, що спільна робота не дозволяла їм остаточно розірвати зв’язок. Тож, пара дала їхньому шлюбу другий шанс.

Куди Альона Вінницька зникла під час війни та чим вона займається зараз

З початком повномасштабної війни артистка зникла з інфопростору. Виконавиця не займається зараз творчістю. Натомість Альона Вінницька присвятила себе допомозі війську. Артистка займається програмою, яка спеціалізується на психологічній підтримці ветеранів, які повернулися із зони бойових дій. Таким чином співачка допомагає захисникам прилаштуватися до цивільного життя.

Альона Вінницька зараз / © скриншот з відео

До речі, чоловік Альони Вінницької теж дотичний до війська. Спочатку Сергій Большой був у складі Територіальної оборони, а потім вирушив на службу. Продюсер займається на фронті медичною допомогою — вивозить поранених.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала, як змінилися виконавиці ролей у культовому серіалі “Секс і місто” за 30 років існування картини.

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