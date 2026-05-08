Куди зникла Ассія Ахат: відома скрипалька розсекретила, де перебуває та над чим зараз працює

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Відома українська співачка та скрипалька Ассія Ахат розсекретила, де зараз перебуває та над чим працює.

Артистка незабаром приємно потішить своїх шанувальників. Знаменитість готується до нового етапу у творчості — більш особистого, чуттєвого та емоційного. Артистка активно працює над авторськими українськомовними піснями, у яких поєднуються сучасне звучання, ніжність і внутрішнє світло.

«Після альбому Born in Kyiv мені дуже захотілося видихнути й поділитися з людьми чимось іншим — ніжним, світлим, теплим. Чимось, що може дати відчуття надії, спокою і внутрішнього світла. Так почався новий етап у моїй творчості. Я почала писати пісні українською мовою — і музику, і тексти самостійно, відчуваючи кожне слово. Це дуже особистий напрям, у якому, звісно ж, звучить і моя скрипка», — ділиться виконавиця.

Над новим матеріалом артистка працює разом із відомим американським музичним продюсером Вінні Вендітто. За словами Ассії Ахат, саме ця співпраця допомогла знайти нове музичне дихання та сучасний міжнародний саунд.

«Ми дуже швидко знайшли спільну мову, і пісні народжуються легко й органічно. Для мене важливо, що він тонко відчуває мою музику і розуміє, що саме я хочу передати. Ми обговорюємо кожну деталь, і я довіряю йому як музиканту, залишаючи за собою право іноді відмовитися від того, що не відгукується», — говорить артистка.

Першою роботою нового етапу стала композиція «Що таке кохання для тебе», у якій слухачі почують Ассію Ахат абсолютно по-новому — легкою, чуттєвою та сучасною. Водночас артистка відверто зізнається: останні роки стали для неї надзвичайно непростими емоційно.

«Під час війни я часто приїжджаю до Києва — приблизно раз на півтора місяця. Там мій дім, моя родина, моя точка сили. Але цієї зими все було інакше. Під час ракетних і шахедних атак, перебуваючи в Києві, я почала відчувати сильні тахікардії — пульс піднімався до 160 ударів, різко підвищувався тиск. Це були дуже складні стани, які тривали годинами і майже не піддавалися відновленню. Іноді навіть ліки не допомагали — з ночі до самого ранку», — розповідає співачка.

Попри це, артистка не припиняла творити та працювати над музикою. За останні роки вона випустила низку масштабних міжнародних проєктів: альбоми «Moments», «8 Senses», «Born in Kyiv», а також відеороботу «I Dance for Gods», зняту в Україні під час війни.

«Говорити про те, що я зупинялася в музиці, неможливо. Я ніколи не припиняла творити. Просто коли артист тимчасово зникає з телевізійного простору, може скластися враження, що його немає. Але неможливо відійти від того, з чим ти народився і чому навчився з дитинства», — каже співачка.

Артистка також наголошує: для неї музика завжди була не лише творчістю, а й способом представляти Україну у світі. Сьогодні Ассія Ахат готує нові релізи, концерти та повернення до активного музичного життя в Україні.

