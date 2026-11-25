Радміла Щоголева, яка грала Гелю в «СВ Шоу» / © Колаж ТСН.ua

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Українська акторка та ведуча Радміла Щоголева, яка грала Гелю в «СВ Шоу», розкрила, де зараз перебуває та чим займається.

Артистка тривалий час уникала публічності. А це ж в інтерв’ю Аліні Доротюк знаменитість розкрила деякі подробиці особистого життя. Радміла Щоголева зізналась, що повномасштабна війна застала її в Києва. 24 лютого акторка із чоловіком та дітьми виїхала до Ірпеня, але вже 25-го ухвалила рішення перебиратися за кордон. Так артистка опинилась у Дрездені. Зараз саме там Радміла Щоголева й живе. До речі, 2023 року до неї приєднався й чоловік, у якого були законні причини перетинати кордон.

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«25 лютого ми вирішили, що все ж таки виїжджаємо за кордон. Моя подруга з Дрездена запросила до себе, і ми вирушили, не маючи жодних інших варіантів. Чоловік повернувся до тероборони. Ми лишаємося у Дрездені поки що. Старша дитина навчається у Німеччині у гімназії, а молодша ще закінчує молодшу школу. Чоловік зараз із нами, він виїхав по своїм особистим речам, міг це зробити давно, а потім він виїхав 2023 року», — говорить артистка.

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Радміла Щоголева / © скриншот з відео

Зараз Радміла Щоголева вкладає всі сили у материнство. Щоправда, знаменитість зрозуміла, що вже хоче повертатися до творчості та має на це певні плани. Акторка знялась у фільмі. Окрім того, вона хоче зробити театральний і телевізійний проєкти. Також знаменитість залюбки б ще знялась в якійсь картині.

«Я дуже скучила за театром. Мені б цікаво німецькою мовою зробити проєкт, про який я давно мрію. Я хочу телевізійний проєкт із різними людьми через їжу про історію, я хочу кіно», — говорить акторка.

Знаменитість також зізналась, що неабияк хоче повернутися до України, оскільки саме тут її дім. Проте артистка говорить, що в першу чергу думає про дітей та їхню безпеку.

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