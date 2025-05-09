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Куди зникла Віра Кекелія: де зараз перебуває її чоловік, двоє синів і як пережила "приліт"
В ексклюзивному коментарі ТСН.ua співачка Віра Кекелія вперше за тривалий час розповіла про особисте життя.
Українська співачка та учасниця Студії "Квартал 95" Віра Кекелія останнім часом не часто відвідує публічні заходи. Чому так сталося, журналісти ТСН.ua поцікавилися у неї особисто – під час знімань нових випусків "Єдиного Кварталу".
"Зараз ми живемо на дві країни, а саме – в Києві і Варшаві. Скажімо так, кочуємо, як і багато українських сімей. У Варшаві живуть наші родичі, у яких ми можемо зупинятися. Мені так легше психологічно, коли діти знаходяться за межами України, і я можу спокійно працювати тут. Чоловік, звісно, залишається в Києві", – зізналася у коментарі ТСН.ua Віра Кекелія.
Нагадаємо, співачка вийшла заміж у жовтні 2017 року за свого колегу, виконавця Романа Дуду, з яким познайомилася під час знімань сьомого сезону проекту "Голос країни". У пари – двоє дітей: п’ятирічний Іван і Матвій, якому в серпні виповниться три роки.
До слова, рішення про тимчасове проживання за кордоном родина артистки прийняла після того, як неподалік їх будинку стався приліт. "Крім того, у всіх в родині почало сипатися здоров'я, бо бігати майже кожну ніч в укриття з двома маленькими дітьми ще й собакою дійсно дуже важко. Тому, поки у нас є можливість вивозити дітей за кордон, ми будемо це робити", – сказала ТСН.ua Віра.
Також ми поцікавилися у артистки, чи планує вона з чоловіком, можливо, третю дитину. "Задумувалися про це, але, як кажуть, поки не на часі. Мені і так було страшно з другою дитиною, бо Матвійчика я народила в рік повномасштабного вторгнення. Тоді мені здавалося, що я не переживала, але зараз вже розумію, що мала тоді депресію, тому мені не хочеться переживати цей страх знову", – відверто розповіла ТСН.ua Віра Кекелія, якій на днях виповнилося 39 років.
До слова, у нових випусках "Єдиного Кварталу" відбудеться телепрем’єра нової пісні Віри Кекелії "Еустома". Телевізійні версії концерту можна буде побачити щосуботи на каналі "1+1 Україна".
Нагадаємо, колега Кекелії, артистка Ірина Сопонару також висловилася про материнство.