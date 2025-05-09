Куди зникла Віра Кекелія: де зараз перебуває її чоловік, двоє синів і як пережила "приліт"

Віра Кекелія / © instagram.com/kekeliavera

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Українська співачка та учасниця Студії "Квартал 95" Віра Кекелія останнім часом не часто відвідує публічні заходи. Чому так сталося, журналісти ТСН.ua поцікавилися у неї особисто – під час знімань нових випусків "Єдиного Кварталу".



"Зараз ми живемо на дві країни, а саме – в Києві і Варшаві. Скажімо так, кочуємо, як і багато українських сімей. У Варшаві живуть наші родичі, у яких ми можемо зупинятися. Мені так легше психологічно, коли діти знаходяться за межами України, і я можу спокійно працювати тут. Чоловік, звісно, залишається в Києві", – зізналася у коментарі ТСН.ua Віра Кекелія.



Нагадаємо, співачка вийшла заміж у жовтні 2017 року за свого колегу, виконавця Романа Дуду, з яким познайомилася під час знімань сьомого сезону проекту "Голос країни". У пари – двоє дітей: п’ятирічний Іван і Матвій, якому в серпні виповниться три роки.

Віра Кекелія з дітьми / © instagram.com/kekeliavera

До слова, рішення про тимчасове проживання за кордоном родина артистки прийняла після того, як неподалік їх будинку стався приліт. "Крім того, у всіх в родині почало сипатися здоров'я, бо бігати майже кожну ніч в укриття з двома маленькими дітьми ще й собакою дійсно дуже важко. Тому, поки у нас є можливість вивозити дітей за кордон, ми будемо це робити", – сказала ТСН.ua Віра.



Також ми поцікавилися у артистки, чи планує вона з чоловіком, можливо, третю дитину. "Задумувалися про це, але, як кажуть, поки не на часі. Мені і так було страшно з другою дитиною, бо Матвійчика я народила в рік повномасштабного вторгнення. Тоді мені здавалося, що я не переживала, але зараз вже розумію, що мала тоді депресію, тому мені не хочеться переживати цей страх знову", – відверто розповіла ТСН.ua Віра Кекелія, якій на днях виповнилося 39 років.

Віра Кекелія під час знімань нових випусків "Єдиного Кварталу" / © Пресслужба студії "Квартал 95"

До слова, у нових випусках "Єдиного Кварталу" відбудеться телепрем’єра нової пісні Віри Кекелії "Еустома". Телевізійні версії концерту можна буде побачити щосуботи на каналі "1+1 Україна".

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Нагадаємо, колега Кекелії, артистка Ірина Сопонару також висловилася про материнство.