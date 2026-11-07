Куди зникла зірка Real O Воржева, яку порівнюють з Джолі: де живе і яку підставу пригадує Єфросиніній

Тетяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

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Колишня учасниця гурту REAL O та фіналістка «Фабрики зірок» Тетяна Воржева розповіла, як склалося її життя за кордоном після початку повномасштабної війни.

Співачка оселилася в Німеччині, знайшла кілька джерел заробітку та планує розвиватися в новому музичному напрямку. Водночас у неї залишилася особиста претензія до ведучої Маші Єфросиніної через давній епізод на телешоу.

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Нині Воржева мешкає у Франкфурті. Як з’ясувалося, переїзд до Німеччини був у її планах ще до російського вторгнення: артистка хотіла пожити на батьківщині батька і спробувати себе в місцевих проєктах. Через це початок великої війни застав її вже з підготовленими валізами.

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Тетяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

«Я перебуваю в Німеччині, Франкфурті. Я народилася у Німеччині. Мій тато був військовим. У мене був план поїхати сюди, пожити й попрацювати. Тут мої друзі, які працюють на телебаченні, відомому телеканалі. Мене запрошували у різні проєкти, є певні можливості. Війна застала мене раніше, бо валізи вже були зібрані для цієї подорожі. Німецьку не знаю так добре, але не було важко її вивчати», — розповіла співачка в інтерв’ю Славі Дьоміну.

За словами Тетяни, життя в Німеччині потребує чималих витрат. Вона орендує житло разом із друзями, однак має окремі, комфортніші умови проживання.

«Я орендую помешкання зі своїми друзями. У мене кращі умови. Це дорога країна, але й заробляєш більше. Оренда житла тут коштує 1500 євро, можна орендувати нормальну квартиру», — поділилася Воржева.

Тетяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

Чим заробляє Тетяна Воржева за кордоном

Музика — не єдине джерело доходу колишньої учасниці REAL O. Співачка має пасивний прибуток від нерухомості, а також співпрацює з німецьким телеканалом. На початку повномасштабної війни вона допомагала друзям-журналістам створювати сюжети про Україну.

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Водночас повертатися до звичного музичного формату артистка поки не планує. Нині її більше цікавить християнська музика, яку вона хоче виконувати двома мовами — українською та англійською.

«У мене є пасивний дохід з нерухомості. Це мене дуже виручає. Також є друзі-журналісти, яким на початку війни я допомагала робити сюжети про Україну. Була така ідеологічна робота. Музична кар’єра буде в іншому жанрі. Це буде християнська музика українською й англійською», — пояснила Тетяна.

Тетяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

Якого вибачення Воржева чекає від Маші Єфросиніної

Окрім планів на майбутнє, співачка повернулася до неприємного спогаду з часів участі у «Фабриці зірок». Тоді ведуча проєкту Маша Єфросиніна запропонувала Тетяні незвичне випробування: дівчині потрібно було вгадати, хто з інших учасників написав про неї негативні відгуки.

Воржева досі вважає такий формат принизливим для молодої учасниці. Особливо її зачепило те, що ведуча погодилася провести це завдання. Тетяна пригадала епізод в інтерв’ю Ростиславу Калацинському для Rostyslove Production та зізналася, що хотіла б особисто почути від Єфросиніної визнання того, що тоді ситуація була недоречною.

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Тетяна Воржева / © instagram.com/vorzheva

«Пам’ятаю один з розборів нашої „Фабрики“. І в одному з епізодів Маша в грін-румі каже мені: „Всі фабриканти написали тобі, чим ти їм не подобаєшся, і ти маєш вгадати, хто з них“. І дівчина, яка це розбирала, то сказала: „Чи це нормально? Ви ж дорослі люди, що з вами не так? Це ж молода дівчина. Якби я була ведучою, то, напевно б, відмовилася брати в тому участь, бо то за рамками моралі“. А ось Маша не відмовилася. Я була б рада зустрітися з нею й для мене був би закритий гештальт, аби вона те згадала і сказала, що „то було занадто і перепрошую“», — поділилася Тетяна з Ростиславом Калацинським.

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