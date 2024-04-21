Кухар на тлі чуток про розлучення з чоловіком висловилася про їхні стосунки: "Йдемо різними шляхами"

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар на тлі чуток про розлучення з чоловіком Олександром Стояновим висловилася про їхні стосунки.

Вже тривалий час ходять плітки про розрив подружжя. Танцівники відмовляються коментувати стосунки одне з одним та ділитися бодай якимись подробицями. Утім, в інтерв'ю nv.ua Кухар привідкрила завісу особистого життя та зазначила, що вони зі Стояновим "йдуть різними шляхами".

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Також балерина прокоментувала скандал довкола свого чоловіка, який розгорівся на тлі того, що він за кордоном виступає з виставою "Лебедине озеро", музику до якої написав російський композитор Петро Чайковський. Кухар наголосила, що жодним чином не впливає на творчість чоловіка та не радить йому нічого.

Тим не менш, танцівниця зазначила, що не варто забувати про досягнення Стоянова. Артистка зазначила, що танцівник єдиний, хто нині представляє балет "Лісова пісня" на трьох континентах.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

"Я не буду за Олександра коментувати його діяльність. Ніколи не радила йому нічого по роботі, він самодостатня доросла людина й завжди робить так, як вважає за потрібне. Й тим паче зараз, ми йдемо різними шляхами. Водночас треба відзначити, Стоянов єдиний продюсер, хто зараз усьому світу показує балет "Лісова пісня" на трьох континентах", - наголосила Кухар.

Нагадаємо, чутки про розлучення Катерини Кухар та Олександра Стоянова ширяться від жовтня 2023 року. Спочатку балерина показалася із новою зачіскою та заявила, що жінка йде до перукаря, коли в її особистому життя стаються зміни. Згодом і Стоянов почав натякати на розрив, коли назвав балерину лише "матір'ю його дітей".

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