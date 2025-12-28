Кухар розкритикувала виступ Даші Квіткової на "Танцях з зірками" і пояснила, що їй не сподобалось

Даша Квіткова та Женя Кот / © пресслужба каналу "1+1"

А на паркет благодійного передноворічного випуску "Танців з зірками" вже вийшла блогерка Даша Квіткова.

Знаменитості випала нагода станцювати фокстрот. Разом із партнером Женею Котом Даша підготувала неабияк чуттєвий номер під пісню Дмитра Монатіка – "Сильно". Номер був сповнений ніжності, пристрасті та драматичної. Атмосфери додавав реквізит – пелюстки троянд, що дещо ускладнювали рухи на слизькій підлозі.

Після номеру пари судді зробили свій вердикт. Катерина Кухар розкритикував танець. Балерина заявила, що їй насправді не вистачило пристрасті на паркеті. Окрім того, суддя не побачила впевнених кроків, а атитюди, на її думку, все ж не були допрацьовані. Врешті, Катерина Кухар поставила Даші Квітковій 9 балів.

"Дашо, справді сильно красиво. Я так розумію, ми побачили чернетку вашої першої шлюбної ночі. Але те, що віральне в Instagram, не завжди працює на паркеті. Справжньої пристрасті я не побачила, не побачила впевнених кроків. Атитюди були не зовсім допрацьовані", - говорить балерина.

Катерину Кухар підтримав й інший суддя Дмитро Дікусар. Танцівник хоч і менше критикував, але теж зізнався, що йому не вистачило пристрасті. Також хореограф поділився, що все ж таки більше хотів побачити на паркеті рухів, що притаманні саме фокстроту. Від нього Даша Квіткова теж отримала 9.

"Дуже гармонійна пара, але все одно, Женю, хочеться бачити більше пристрасті. Це єдиний момент. Я все чекав на більше фокстроту. Але якщо не зважати, що це фокстрот, то ти майстер драматичних номерів", - говорить танцівник.

Наталія Могилевська теж поставила парі 9, а от Дмитро Монатік – 10. Як потім зазначив Женя Кот, судді насправді високо оцінили виступ, і він задоволений результатом.

Нагадаємо, на сцені "Танців з зірками" вже виступила ветеранка війни Руся Данілкіна. Дівчина просто спричинила фурор на паркеті.