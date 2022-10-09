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Культовий Стівен Кінг прокоментував вибух на Кримському мосту та висміяв росіян

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Культовий Стівен Кінг прокоментував вибух на Кримському мосту та висміяв росіян

Стівен Кінг при вибух на Кримському мосту / Фото: Associated Press

Легендарний письменник поглузував з ниття росіян. Що саме він написав про вибух на Кримському мосту - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Знаменитий американський письменник, "король жахів" Стівен Кінг продовжує уважно стежити за перебігом подій в Україні.

Цього разу Кінг прокоментував вибух на Кримському мосту та поглузував з росіян, які через це ниють. Так, у своєму Twitter письменник залишив допис, у якому зауважив, що після всього того, що Росія зробила з людьми та містами України, як вони сміють називати те, що сталося на Кримському мосту, "тероризмом".

"Після дев'яти місяців вбивств і у багатьох випадках тортур цивільних, після знищення цілих міст росіяни називають підрив мосту "тероризмом". Це просто й*баний ідіотизм", - написав Кінг.

Зазначимо, що легендарний письменник Стівен Кінг активно підтримує Україну у війні проти Росії від самого її початку. Зокрема, свою позицію "король жахів" описує у Twitter. Так, у лютому Кінг опублікував своє фото у футболці з написом I stand with Ukraine, згодом письменник заявив, що більше не укладатиме контрактів з російськими виданнями.

Стівен Кінг про вибух на Кримському мосту / ©
Стівен Кінг про вибух на Кримському мосту

Кінг навіть особисто звертався до Путіна і зауважив, що якщо російський диктатор продовжить вести свої війська до України, то "Україна спустошить твою скарбницю і знекровить тебе".

Окрім того, нещодавно Стівен Кінг захопився успіхами ЗСУ на фронті, написавши, що українці "надирають дупи" росіянам.

Пізніше письменник потролив Путіна. Він зазначив, що "Путін думав, що має справу з болонкою, проте зіштовхнувся з росомахою".

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, що вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух і спалахнула масштабна пожежа. Окупаційна влада Криму повідомляє, що на одній із ділянок переправи загорілася цистерна з паливом. Тим часом Кримська залізниця інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.Через вибух обвалилась частина дороги на мосту. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що до вибухів на Кримському мосту можуть бути причетні самі росіяни, адже там посилюється протистояння між відомством Шойгу та ФСБ. 

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