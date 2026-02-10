Eagles / © facebook.com/groups/the.eagles.rock.band

Легендарний американський рок-гурт Eagles готується поставити фінальну крапку у своїй більш ніж півстолітній історії.

Колектив, який подарував світу хіт Hotel California та інші, припинить існування вже цього 2026 року після завершення прощального туру The Long Goodbye. Про це відверто розповів фронтмен гурту Дон Генлі в інтерв’ю програмі CBS Sunday Morning. Музикант зізнався, що нинішній етап гастролей, імовірно, стане останнім у кар’єрі Eagles — і він уже внутрішньо готовий до цього.

«Мені здається, ми справді підходимо до фіналу — і мене це влаштовує», — зазначив артист.

Eagles / © Reuters

За словами Генлі, рішення далося без драм, адже після десятиліть концертів, переїздів і життя на колесах він відчув потребу змінити ритм. Після завершення діяльності гурту музикант планує присвятити час родині, подорожам і простим радощам життя, які раніше залишалися поза увагою через постійні гастролі.

Фронтмен також поділився особистою мрією — побачити світ не з вікон аеропортів, готелів і концертних майданчиків, а по-справжньому прожити ці місця. Серед несподіваних планів — навіть садівництво, як спосіб сповільнитися й побути наодинці з собою.

Наразі Eagles продовжують свій прощальний тур, який стартував ще у 2023 році. Для мільйонів фанів у всьому світі це остання можливість наживо почути музику гурту, який став символом цілої епохи.

Нагадаємо, Eagles були засновані 1971 року та увійшли в історію як один із найуспішніших рок-колективів усіх часів. Їхній альбом Hotel California давно вважається класикою світової сцени й частиною золотого фонду рок-музики.