Культурні сили з’явилися на червоній доріжці Каннського фестивалю

ЗСУ на червоній доріжці Каннського фестивалю

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Такого Каннський фестиваль ще не бачив. Вечір 16 травня в Каннах був особливим: зал влаштував семихвилинну овацію вокалісту гурту U2 Боно після прем’єри біографічного документального фільму «Історії примирення» (Stories of Surrender). Сам Боно використав цей момент свого тріумфу для того, щоб звернути увагу Європи на Україну та ЗСУ.

«Я хочу подякувати вам, бо ви захищаєте нашу свободу. Дякую! Дякую! Слава Україні!», — сказав Боно. Він наголосив на необхідності підтримати Україну заявивши, що вона звільняє Європу від фашизму.

На червоній доріжці в Каннах Боно з’явився разом із Шоном Пенном, Миколаєм Сєргою та резидентами Культурних сил.

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У команді Культурних сил на Каннському фестивалі, окрім очільника Культурних сил капітана ЗСУ Миколая Сєрги взяли участь:

Тарас Столяр, бандурист Культурних сил та оператор БПЛА, який брав участь в боях на Харківщині та Донбасі

Юрій Іваськевич, оперний співак та боєць ТРО, який в боях на Запорізькому фронті втратив ногу

Ольга Рукавішнікова, скрипалька, диригентка, розвідниця, в боях отримала п’ять поранень, а в травні 2023 року в одному з боїв втратила око. Після реабілітації вона приєдналася до Культурного сил та виступає на фронті для бійців.

Валерій Широков, навідник мінометного розрахунку в ТРО із бойовим досвідом та пресаташе Культурних сил

Артем Познанський, солдат 59-ї ОШБР та оператор Культурних сил.

ЗСУ на червоній доріжці Каннського фестивалю

ЗСУ на червоній доріжці Каннського фестивалю

Делегація українських військових з Культурних сил залучена до низки подій на Каннському фестивалі. Це є важливим актом культурної дипломатії на тлі адвокації інтересів України та залучення до підтримки України впливових людей з усього світу.

ЗСУ на червоній доріжці Каннського фестивалю

ЗСУ на червоній доріжці Каннського фестивалю

ЗСУ на червоній доріжці Каннського фестивалю

Каннський фестиваль — особливо важлива для нас платформа саме, тому що він від початку був не ярмарком зірок чи кіноринком. Він був задуманий як акт спротиву тоталітаризму, голос незалежних митців, яких намагалися змусити мовчати. Саме тому Канни — не просто один з майданчиків для привернення уваги до України — це місце, де живе дух Європи, що обрала свободу.